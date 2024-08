Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. a12

En las Copas Mundiales de 1970 y 1986, Guadalajara fue sede de equipos memorables. El Brasil de Pelé, la Inglaterra de Gordon Banks y Bobby Charlton y la España de Emilio Butragueño, por ejemplo. Desde hace 14 años, México dejó de jugar partidos internacionales en los estadios de la ciudad. La última vez que lo hizo perdió 2-1 contra Ecuador, en un estadio Akron que por entonces era llamado Omnilife. El próximo 15 de octubre, la espera llegará a su fin con el encuentro amistoso ante Estados Unidos, anunciado ayer por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Dada la poca disponibilidad de rivales, la FMF planea completar la fecha FIFA de ese mes con otro invitado, probablemente un club europeo, que aún está por definir.

Es un reto. Somos países que permanentemente nos estamos comparando. Pero, más allá de eso, está el hecho de prepararnos en casa, de hacerle ver a nuestra gente que los necesitamos , señaló el técnico del tricolor, Javier Aguirre, con la experiencia de haber dirigido las ediciones de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 en el mismo cargo.

Como lo hizo en su presentación, el Vasco dejó clara su intención de contar con los mejores elementos del país sin tomar en cuenta jerarquías, fechas de nacimiento ni lugar de origen; esto último, en el caso de los naturalizados.

Si son mexicanos y están jugando serán considerados , explicó. Nadie tiene las puertas cerradas. No me fijo en otra cosa más que en el nivel y la capacidad del jugador. Así lo debemos entender desde el primer día. Esperemos no equivocarnos. Buscaremos a aquellos para los que la selección no sea un castigo, sino un orgullo .

Con el regreso de la actividad deportiva en diferentes ligas del mundo, el cuerpo técnico de México ha conformado una lista preliminar de elementos elegibles. La mayoría formó parte del último proceso en la Copa América de Estados Unidos, de acuerdo con fuentes consultadas; sin embargo, hay otros que perfilan su regreso después de meses de no recibir un llamado.