Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. 3

El venezolano Pacho Flores, considerado hoy día el mejor trompetista del mundo, no tuvo empacho en definirse como músico egoísta , e, incluso, atribuir su éxito a tal condición, lo mismo que a su arraigo de lo latino .

Explicó que si bien su formación es en el ámbito clásico, con los estándares europeos más eruditos y refinados , ante todo es originario de América Latina y, como tal, ha crecido con la música popular, por lo que uno de sus principales empeños ha sido que se conozca más de esta región del orbe y de su cultura.

Entonces, soy egoísta, y eso (ser latino y haber crecido con la música popular) es algo que tengo que transmitir, tengo que llevarlo a todos lados, porque creo que América Latina todavía tiene que ser conocida más por el planeta entero , afirmó en entrevista con La Jornada.

Para poner un ejemplo, no puede ser que se piense que la comida mexicana son sólo tacos. No es así; hay más cosas muy exportables que el mundo debe conocer, y eso es lo que me pasa con la música. Al final, ésta es un reflejo de la cultura, de lo que vivimos todos los días.

El también compositor, nacido en San Cristóbal en 1981, formado en el reconocido Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, estuvo hace unos días en México, donde actuó de solista con la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), de la que se ha hecho invitado habitual.

Como parte del sexto programa de la Temporada de Verano 2024, interpretó el Concerto venezolano, del cubano Paquito D’Rivera, obra por la que obtuvo un Grammy Latino el año pasado y que forma parte de su disco Estirpe.

El álbum fue grabado en 2019 para el sello Deutsche Grammophon, al lado de la OSM, dirigida por Carlos Miguel Prieto, con lo que se convirtió en la primera sinfónica mexicana en figurar en el catálogo de esa prestigiosa casa discográfica alemana.

Hacer crecer el instrumento, su meta