Desde entonces, su trabajo se ha expandido hacia la educación y el activismo ambiental, impulsando programas como Tacare y Roots and Shoots (Raíces y Brotes), que funciona en 70 países e involucra a jóvenes en actividades de conservación y desarrollo comunitario.

A pesar de enormes desafíos actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la pobreza, Goodall dijo que tiene esperanza en los jóvenes, en el intelecto humano y en la resiliencia de la naturaleza y afirmó que aún hay tiempo para convencer a los poderosos, en una época en la que muchos sienten que no hay nada que se pueda hacer para revertir el daño ambiental.

Muchas veces, cuando conoces a una persona que piensa diferente a ti, no tiene sentido discutir. Entonces lo que haces es tratar de llegarle al corazón. ¿Cómo llegas al corazón? Con historias. Las historias cambian a las personas. Tenemos que crear un mundo donde corazón y cabeza trabajen en armonía. Así es como tendremos el mundo mejor que necesitamos , afirmó.