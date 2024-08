Litis podría alargarse

Hoy tengo la constancia que me acredita como alcaldesa electa, aunque no les guste a quienes no saben perder, y llevaremos a cabo el proceso de transición en espera del resultado del tribunal y de promover nuestra defensa, lo cual puede durar hasta el 30 de septiembre, un día antes de rendir protesta , dijo.

Por medio de mesas de trabajo se mostrará al nuevo equipo el estado en que están los recursos humanos, materiales y financieros, y los programas, presupuestos, inmuebles, obras públicas, adquisiciones, auditorías y asuntos en trámite, precisó Raúl Ortega.

El alcalde señaló que se trabajará en armonía para que el nuevo gobierno, que estará en funciones para el trienio 2024-2027, cuente con los elementos necesarios que den seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos.