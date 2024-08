Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2024, p. 26

La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, presentó ayer a 21 integrantes de su gabinete legal –11 mujeres y 10 hombres– que la acompañarán durante su gestión para el periodo 2024-2030 a partir del 5 de octubre, cuando rinda protesta ante el pleno del Congreso capitalino, al que llamó a valorar la creación de tres secretarías.

De acuerdo con los nombramientos, el nuevo equipo está integrado por servidores públicos de los gobiernos federal y local, legisladores, ex dirigentes de Morena y activistas sociales.

En la Secretaría de Administración y Finanzas fue designado el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; en Gobierno, el senador César Cravioto; en Obras y Servicios, el alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto Luviano, y en Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, ex líder de Morena en la capital.

Las secretarías de nueva creación serán ocupadas por el ex subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas en Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana; el ex diputado local Tomás Pliego en la de Atención Ciudadana, y Mario Esparza Hernández, ex subdirector general de Agua Potable y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, en la de Gestión Sustentable del Agua.

Se mantienen en el cargo los actuales secretarios de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, así como Inti Muñoz, quien estará al frente de la Secretaría de Vivienda, actualmente de Desarrollo Urbano y Vivienda.

También de la administración en curso está la titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Araceli Damián González, quien ahora será la secretaria de Inclusión y Bienestar Social; mientras Pablo Yanes, especialista en política social, estará a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.