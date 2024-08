S

ergio Valdez Rubalcava, conocido como Checovaldez, nació en la década de 1940, en un barrio popular de la colonia Moctezuma del entonces Distrito Federal. Hijo de obreros de las artes gráficas, comenzó a trabajar desde niño. Dada su prematura rebeldía al sistema educativo, su madre lo envió a trabajar a los 11 años a la imprenta, después laboró en el fotograbado, en un estudio de dibujo y como vendedor de libros.

En su vida adulta fue caricaturista, profesor, muralero, editor… Su trayectoria es larga y no me alcanza este espacio para enumerarlas una a una, pero quizá la mejor definición de su trayectoria la hizo él mismo al autonombrarse como un homo faber. Desde esa posición entre broma y sarcasmo siempre ponía en jaque a las pretensiones teóricas y artísticas de quienes desdeñaban la potencia de la creatividad, pues Checo sostenía que el crear no era un don exclusivo de los genios e hijos elegidos del Renacimiento; por el contrario, él planteaba que la creatividad estaba en toda aquella persona que ejerciera su capacidad de transformar, y precisamente de ahí nacieron cientos de pinturas con el método mural comunitario participativo (MCP), promovidas por colectividades, movimientos sociales y organizaciones nacionales e internacionales, cuya fuerza creativa provenía de la convicción de transformar a las sociedades injustas, desiguales, racistas y clasistas que aún seguimos habitando.

Checo siempre se escabulló de las vanidades intelectuales, académicas y artísticas. Exploró la creatividad en colectivo. El método mural comunitario participativo fue resultado de su largo andar en los convulsos momentos políticos de nuestro país y del mundo. Sobre todo, el método nació en territorios indígenas en rebeldía. No en vano el famoso mural Vida y sueños de la Cañada del Río Perla trazó un horizonte político a finales del siglo XX justamente cuando las izquierdas del mundo atravesaban el fin de la historia.

Como parte de ese movimiento telúrico altermundista provocado por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, el mural de Taniperla se empezó a replicar desde 1998 en diferentes geografías al unísono de la tonada “ya se mira el horizonte combatiente zapatista…”

Personalmente, siendo una joven nacida en el neoliberalismo de los 90, disfrutaba escuchar sus anécdotas como si fueran lecciones de historia, en especial aquellas que remitían a las guerrillas de los años 70. La de su entrañable amiga Lourdes Uranga, militante del Frente Urbano Zapatista y la de muchos otros amigos suyos que vivieron la clandestinidad y la represión. Pero la suya no era una anécdota épica sino cómica, sarcástica y crítica.