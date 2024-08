Autor del libro Historia y tradición del queso de bola de Ocosingo, Trujillo Trujillo manifestó que después de haber investigado más de 10 años con diferentes queseros, me quedó claro que el principal inventor del queso de bola es Fidelino Solórzano Trujillo, en 1927, en su rancho Laltic .

Poco después de 1900, empezó a haber mucha producción de ganado bovino y, en consecuencia, de leche, pero la población en el pueblo de Ocosingo no rebasaba los dos mil habitantes. Eran cinco calles en cada punto cardinal. En contraste, muchos ranchos empezaron a producir queso en esa época .

▲ Creado hace 100 años en Ocosingo, Chiapas, el queso de bola es de los pocos añejos o de sabor fuerte en México. Foto La Jornada

El cronista comentó que la pareja tenía bastante ganado y, por lo tanto, producían mucha leche y queso, pero no lo podían vender todo, y para que no se echara a perder fueron buscando formas para preservarlo. Hicieron experimentos poniéndole cal y sal o cera, pero no funcionaba”.

Técnica de preservación

En 1926, continuó, Elvira, excelente cocinera, tenía el don de hacer postres y panes deliciosos. Un día llegó la hija de uno de los finqueros grandes y le pidió su famosa receta de pan de mantequilla y a cambió le dio la receta de un queso que había visto en Europa .

Fidelino, un hombre muy adelantado para su época, productor de ganado en dos ranchos, vio la receta y empezó a jugar con nuevas formas de hacer un queso aguantador al paso del tiempo.

Fue así como en 1927 creó el primer queso de bola, forrado por otro queso. Y yo siempre he dicho que ese primer queso de bola fue nuestro primer producto al alto vacío, porque una vez que se cierran la primera y segunda capas, se preserva el sabor, el olor y la textura de lo que está adentro. Se encapsula. Fue la forma de conservar el producto y alargarle la vida.

Afirmó que Porfirio Navarro, que fue su concuño, le pidió que le enseñara a hacer queso y accedió. Le dijo cómo. Él le adicionó crema y se volvió un queso doble crema. Nuestro queso es de los pocos añejos o de sabor fuerte en el país .

Explicó que son dos quesos en uno: el de afuera, la capa con la que se envuelve es un queso, una especie de quesillo que lleva un proceso un poco distinto porque se hace con leche sin crema. Descreman la leche, le ponen el cuajo para hacer la cuajada, que queda como una especie elástico; la ponen a hervir para que se haga elástica para hacer el forro .

Durante su visita a Ocosingo en julio de 2022, López Obrador sostuvo que el queso de bola es único, suculento. De lo mejor del país. Es relleno, se corta y se va comiendo adentro el relleno; es delicioso; es queso crema, para que se entienda mejor .

Trujillo Trujillo afirmó que elaborar un queso de este tipo requiere un proceso de 30 días. Con la envoltura se puede hacer un picadillo con carne de res; se rellena y se mete al horno o también en pedacitos, terminarlo de asolear para que se tueste y freírlo para hacer chicharrón .