No sólo le ha ido bien a los de abajo, también a los de arriba . Los banqueros, por ejemplo, tuvieron ganancias el año pasado por 270 millones de pesos.

“Si hay una reunión de empresarios, de banqueros, a veces que tengo reuniones con ellos, les pregunto: ‘¿Y cómo les ha ido a todos?’ Les ha ido bien, aunque lo digan con los dientes apretados”.

Lejos de desmarcarse del titular del Ejecutivo, su sucesora dejó claro que gobernará bajo los principios que han regido el mandato por concluir: por el bien de todos, primero los pobres, erradicar la corrupción y gobernar de la mano del pueblo.

“Quiero compartirles que han sido momentos muy emotivos. Yo digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mejor Presidente que ha tenido México (…) No hay presidente que haya terminado su sexenio con el amor que le tiene el pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas dicen que tiene hasta 80 por ciento de popularidad, que reconocen su trabajo”.

Espaldarazo a Samuel García

Agregó que se mantendrán y fortalecerán los programas del bienestar y que se desarrollarán los trenes de pasajeros en el norte, que incluirá a Nuevo León.

Y aquí de una vez les digo que vamos a seguir apoyando a Nuevo León, vamos a apoyar a Samuel (García, el gobernador) para que pueda desarrollar las carreteras y otras obras indispensables para el desarrollo del estado. Aquí no es un asunto de partidos, es un asunto del bienestar del pueblo de Nuevo León.

Dejó ese mensaje porque minutos antes, cuando el mandatario estatal dio la bienvenida a los visitantes, parte del público lanzó abucheos en su contra: ¡Fuera Samuel, fuera Samuel! García logró sortearlos al destacar que con López Obrador le fue bien a Nuevo León y con Sheinbaum nos va a ir mejor .