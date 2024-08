Por lo que a partir de hoy se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República hasta que nuestras peticiones sean escuchadas.

En tanto, el sindicato de trabajadores del PJF dio a conocer a sus agremiados un mensaje en el que comunica: a quienes no estando de acuerdo con las posturas de las asambleas plenarias de esta organización sindical, que sólo está viendo por la estabilidad laboral y seguridad económica de sus afiliados, se les hace una respetuosa sugerencia: que si no hay de por medio una suspensión de actividades que proceda de la parte laboral (titulares o el consejo) no la inicien, porque ello dificultaría la eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal .

También subraya a los agremiados de este sindicato que quien no esté de acuerdo con tal suspensión de actividades y tampoco desea participar, pero la patronal la decreta y se les obliga a participar en guardias de vigilancia o con amenazas de descuento salarial y/o cubrir excesiva jornada y/o comisionarlos a distinto órgano o unidad administrativa, podrán hacerlo saber a esta representación sindical para proceder como corresponda, con la seguridad de que se guardará secrecía .

Y sostienen que nadie está obligado a pensar igual que otros y por tanto nadie tiene derecho a imponer su voluntad a otros, fuera de lo legal y menos por simple superioridad jerárquica , y señala que quien no esté de acuerdo con el paro tampoco puede ser obligado a cumplir con cargas de trabajo en tanto prevalezca tal suspensión.

Según reportes de fuentes del PJF, las instalaciones del centro de justicia federal que se localizan en Naucalpan también se sumaron al paro de actividades.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito no avalaron el cierre del Poder Judicial de San Lázaro. Fuentes consultadas del organismo indicaron que la Jufed sólo resolverá si se van a paro hasta que termine el conteo de votos que llevará a cabo este lunes.

Las fuentes agregaron que quienes colocaron los candados en la entrada principal del PJF fueron trabajadores y que la Jufed sólo aglutina a personas juzgadoras.