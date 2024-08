E

n la primera mitad del año México registró (en cifras preliminares) exportaciones por 299 mil millones de dólares (mdd) 2.6% más que en igual período de 2023, e importaciones por 304 mil millones, 2.2% más. Por diferencia, el déficit comercial fue de -5.5 mil mdd (Gráfico 1). A este déficit también se llega sumando el déficit petrolero del semestre -4.3 mil m y el sorpresivo déficit no petrolero de -1.2 mil m.

Este déficit comercial (-5.5 mil m) si bien no regresó al rango superavitario logrado en el primer semestre de los primeros tres años del sexenio, sí es cuando menos el menor de los últimos tres años (Gráfico 3).

Las exportaciones petroleras totalizaron 14.8 mil m, -5.7% inferior a 2023, mientras que las importaciones petroleras suman 19.1 mil m, -31.9%; así, el déficit semestral de la balanza petrolera (-4,3 mil m) es el menor desde 2015 (Gráfico 4).

La balanza no petrolera, por el contrario, no presentaba un déficit semestral desde 2017, hasta este año con -1.2 mil m (Gráfico 5), resultante de exportaciones no petroleras por 285 mil mdd (3.1% más que en 2023) e importaciones por 286 mil m (5.8% sobre 2023). De estas últimas, las de bienes de consumo aumentaron 21.8%; las de bienes intermedios (componentes y materias primas para la producción), las de mayor cuantía, aumentaron 2.6%; y las de bienes de capital (maquinaria y equipo) 10.8%, lo que indica mayor inversión.