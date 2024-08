H

ay muchas formas de medir el rotundo fracaso del sexenio de la solidaridad (y del régimen neoliberal en su conjunto), pero la muestra más contundente de ello, a la vista de todos, se ubica en el estado de México, concretamente en los municipios de Chalco y Valle de Chalco Solidaridad, donde Carlos Salinas de Gortari puso en marcha (2 de diciembre de 1988) su programa social estrella, y entonces como ahora, la población sobrevive en condiciones de pobreza, marginación, insalubridad y anegamiento.

En su último informe de gobierno (primero de septiembre de 1994), en medio de una profunda crisis política, social y económica, Salinas de Gortari se dio el lujo de decir que su Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) es el balance moral de la modernización , pues dio respuesta directa al reto social de superar la pobreza, estableció una nueva relación entre sociedad y gobierno, basada en la iniciativa comunitaria, en la corresponsabilidad, en la participación democrática y en el uso transparente de los recursos . Y se quedó tan tranquilo.

Transcurridos 36 años de aquella faraónica puesta en marcha, periodo que incluye seis presidentes y nueve gobernadores mexiquenses (Delfina Gómez incluida), Chalco y Valle de Chalco Solidaridad –con más de un millón de habitantes– se mantienen entre los municipios más pobres de la República, con lo que el balance moral de la modernización resulta escalofriantemente desastroso: la población se duplicó, la pobreza avanza a galope, sólo 10 por ciento de sus habitantes no son pobres ni vulnerables (Coneval) y la falta de bienestar y oportunidades es más que notoria, sin dejar de lado que año tras año uno u otro (o ambos) se inundan a más no poder y sus habitantes viven anegados entre la realidad y la permanente promesa del gobierno en turno (los ha habido de todos los colores) de que ahora sí vamos a resolver el problema .

Este 2024 no es la excepción: el municipio-alberca de Chalco acumula 17 días con el agua hasta el cuello sin que autoridad alguna pueda retirar un tapón de basura que obstruye el desagüe del colector Solidaridad ( La Jornada, René Ramón y Javier Salinas, corresponsales), presunto culpable del anegamiento. Pero aún no se sabe cuánto tiempo llevará lograrlo.

Después de 17 días de la contingencia (en realidad no es tal, porque todos los años sucede lo mismo y nadie resuelve), el agua acumulada y contaminada ha propiciado enfermedades, y crece la desesperación entre colonos; las aguas negras estancadas y la falla del colector Solidaridad han impregnado con un olor nauseabundo decenas de viviendas; sus habitantes no pueden dormir ni comer por el fuerte aroma fétido presente las 24 horas del día. Aquí ya no es vida, dicen; no se pueden bañar o usar el sanitario porque el agua no se va, al contrario, continúa brotando por las coladeras y filtrándose en las 600 casas inundadas” ( ídem).