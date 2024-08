P

ara que no se diga que esta columneta no se asoma más allá de nuestras fronteras, abordemos dos asuntos que rebasan nuestros límites hacia el norte del país. La columneta se caracteriza como migrante exitosa y llega hasta Jacksonville, Florida, exactamente a la Clínica Mayo, donde consiguió asilo terapéutico don Miguel Ángel Yunes Márquez, que será, si Diosito sigue con su actuar injerencista (candidata X dixit), irremisiblemente senador de la República. Luego, trasladémonos hasta el mero corazón político de los iunaites Esteites , Washington, donde pronto, seguramente, encontraremos a la próxima segunda mujer presidenta en América del Norte: doña Kamala Harris.

Del joven Miguel Ángel Yunes Márquez poco podemos decir, con excepción de su renuncia a su progenitura política (priísta por generaciones) e inmediata adscripción a las filas tradicionalmente enemigas: el Partido Acción Nacional. Y, por supuesto, las denuncias que han sido presentadas en su contra por delitos de fraude procesal y falsificación de documentos. Sin embargo, de su señor padre, no bastarían las páginas de este diario para relatar las calamidades y estropicios que propició a una institución tan vital como el Issste a la cual entró y salió, merced a su hada benigna y maligna. Pero que conste que sólo él fue el culpable de estos cambios en el termostato de la muy amistosa relación con el hada en cuestión. Miguel Ángel, padre, de 2016 a 2018 fue gobernador de Veracruz y luego director del Issste pero, lo más importante y definitivo de su exitoso encumbramiento político no fueron sus avanzados conocimientos científicos, su devoción por las humanidades, su dominio de la inteligencia artificial, ni siquiera las habilidades específicas de un profesional de la política. Lo que le aseguró su veloz ascenso fue cubrir los requisitos estructurales y de imagen que en esos entonces el hada, proveedora de tantísimos favores económico/políticos, establecía como medios expeditos de correspondencia o contraprestación.

A propósito de pan de huevo, como solía decirse en el pasado, me referiré a las llamadas Leyes de Mendel, más conocidas como leyes de la herencia. “Éstas explican cómo las diferentes características se heredan en un amplio espectro de organismos, incluyendo los seres humanos… Los rasgos que se repiten están determinados por factores hereditarios, llamados genes. Éstos vienen en diferentes versiones denominados como alelos, o sea una versión alternativa del gen”. Pero dejemos ya explicaciones que no tienen mucho sentido práctico y oigamos al maistro Roberto Lara, que está arreglándome unas goteras y a cuyas opiniones sobre temas peliagudos siempre recurro en busca de sentido común (el menos común de los sentidos). Sobre este asunto me dijo: “No le dé vueltas, don, y recuerde ‘hijo de tigre, pintito’ –y agregó–: Hay tigres que heredan no sólo las manchas, sino las mañas”. Si alguien no coincide con tal aseveración, hágamelo saber y le doy el correo de don Roberto Lara para que discutan al respecto, pero mejor aún, si tiene problemas en sus sistemas eléctricos e hidráulicos, tendrá buen arreglo y mejor conversa.