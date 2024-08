La red social X, antes Twitter, anunció el cierre de su oficina en Brasil, tras señalar al magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes de amenazar con encarcelar a sus representantes legales si no acatan las resoluciones judiciales, aunque la plataforma continuará funcionando. De Moraes condujo una investigación sobre la propagación de noticias falsas. Parece que Elon Musk está calculando mal el poder de su red social. En México prácticamente hace lo que quiere, sin embargo, hasta hora no se ha atrevido a solicitar el cese de un funcionario. Pero sí ha hecho quedar mal al gobernador de Nuevo León, Samuel García, con la supuesta inversión de Tesla.

n lunes como hoy, el 30 de octubre del año pasado, el autor de esta sección propuso dos ideas para obtener recursos y poner de pie a Acapulco, devastado por el huracán Otis: para comenzar están los fideicomisos por 15 mil millones de pesos que acaban de ser rescatados por el Congreso de los sótanos del Poder Judicial y además los partidos políticos podrían donar la mitad de los 6 mil millones de pesos que recibirán el próximo año para sus campañas (ya las hicieron, no necesitarán tanto dinero) . Fue rechazada por el Poder Judicial y los partidos no respondieron. Sin embargo, el proyecto actualizado de reforma revive la idea de utilizar los recursos, ya no para el puerto, está siendo reconstruido por el gobierno y la sociedad, sino para costear los gastos del proceso de elección de ministros, magistrados y jueces. Morena y aliados tendrán mayoria calificada en el Congreso, será aprobado. Queda pendiente la otra parte: las aportaciones de los partidos políticos. Se avecinan reuniones nacionales de Morena y el PAN. Están a tiempo.

Ombudsman social

Asunto: fraudes financieros

El jueves 6 de agosto recibí un mensaje de alerta de BBVA que preguntaba si había sacado 4 mil 500 pesos de mi tarjeta de débito. Contesté que no y a los pocos minutos recibí una llamada del teléfono del banco. La persona se identificó como Joel García. Me dijo que iba a rembolsarme ese cargo de 4 mil 500, pero para poder hacerlo tenía que bajar una app que se llama Quick Support. Le di el número de pin que salía. Me dijo que iba a salir una pantalla de a mentiras con todos mis datos y movimientos de mis tarjetas y que le fuera diciendo cuáles reconocía y cuáles no. Salían los movimientos y había varios que no eran míos. Ciertamente muchos me fueron revertidos. Estas llamadas duraban de seis minutos a dos horas, esto sucedió por tres días. Ahí vi el cobro de mí tarjeta por casi 65 mil pesos que fue hecho en la tienda de Liverpool de Puerto Vallarta vía la app. Estaba el nombre de Héctor Rodríguez. ¿Cómo se pudo hacer esta compra si siempre tengo mis tarjetas apagadas? Ese gasto me fue reintegrado (fragmento).

Roberta Andrea Gayou

R: La Condusef recientemente informó que contaba con reportes de 59 instituciones financieras que habían sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial. La regla es no dar datos por teléfono de nuestras cuentas, aunque las llamadas parezcan muy convincentes.

Twitterati

A los 88 años falleció el actor y eterno galán francés Alain Delon, recordado por películas como Purple Noon (1960), L’Eclisse (1962), The Leopard (1963), Le Samouraï (1967), The Swimming Pool (1969), Mr. Klein (1976), Paris, I Love You (2006) y Asterix (2008), entre otras.

