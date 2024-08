▲ Brigadistas de la Cruz Roja Mexicana auxilian con lanchas y equipo acuático a colonos del municipio de Chalco, estado de México, pues debido a las inundaciones no pueden entrar ni salir de sus casas. Foto Javier Salinas Cesáreo

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 19 de agosto de 2024, p. 32

Chalco, Méx., El nivel del agua en más de 20 calles de las colonias Culturas de México y Jacalones –que mantiene inundadas desde hace 17 días al menos 600 casas– subió debido a la lluvia de las últimas horas. Las autoridades continúan los trabajos para desalojar el líquido, pero han sido lentos e insuficientes.

Hemos sido olvidados por las administraciones estatal y federal, pues no han dado soluciones efectivas. Esta tragedia se pudo evitar dando mantenimiento a la red de drenaje, pero los gobiernos municipales prefieren hacer eventos que no tienen caso y gastar los recursos; no dieron prioridad al desazolve , se quejó Jesús Nava, vecino de la calle Zapotecas, en la colonia Culturas de México, una de las más afectadas.

El director de Protección Civil mexiquense, Adrián Hernández, reconoció que hay un retroceso , pues la gran cantidad de agua que cayó no sólo es del municipio de Chalco, sino de localidades aledañas, lo que incrementó la cantidad del líquido en la zona.

Los habitantes de Culturas de México vieron en la tarde y noche del sábado que el nivel comenzó a subir de nuevo, tanto en calles como dentro de sus viviendas, por las precipitaciones que, aunque no fueron intensas, no se cuenta con infraestructura para desaguarlas.

Colapsado, todo el drenaje

En la casa de Jesús Nava el nivel de agua estaba en 50 centímetros y ayer llegó a 80. Está colapsado todo el drenaje, la cisterna se anegó, los muebles están nadando, refrigerador, estufa, sala, comedor, las camas, todo se nos dañó. Las autoridades sí están haciendo algo, pero siento que es poco. Supuestamente iban a mandar otro equipo vactor Hércules, pero no vemos claro , recriminó.

Hemos sido olvidados

Pedimos al gobierno federal que nos ayude, porque el estatal y municipal no se dan abasto, por desgracia hemos sido olvidados. Esto se pudo evitar dando mantenimiento a la red de drenaje. Las autoridades explican que los trabajos van a ser muy lentos , lamentó.

Por una de las principales calles, Chalchihueiticue, a un costado del mercado, es constante el paso de los habitantes con botas y overoles; muchos permanecen en los segundos pisos de sus viviendas.

Decenas de residentes se dedicaron ayer a rescatar las pertenencias que más pudieron, y con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Cruz Roja sacaron enseres, trastes, colchones o ropa.

En Chalchihueiticue está instalado el centro de mando de las autoridades y desde ahí lanchas y equipo acuático movilizan a los habitantes para entrar y salir de sus casas; mientras otros llevan varios días sin salir de sus inmuebles.