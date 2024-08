Muchos grupos ya no están bajando a Chiapas porque las agencias de Europa se dan cuenta de que es un problema, entonces los circuitos se están acortando , subrayó.

A unos metros de una intersección que lleva a los Lagos de Colón fue abordado por hombres que se identificaron como policías municipales, sin especificar de qué localidad; le tomaron fotografías y revisaron el vehículo en el que viajaban los extranjeros.

Los supuestos uniformados eran hombres no morenos y bajos de estatura, como son los rasgos de los lugareños.

Kilómetros adelante, en la misma ruta a la frontera, encontró otro punto de inspección de pobladores que vigilan la carretera en el crucero conocido como Chamic. Y ahí tuvo lugar otra revisión más por parte de supuestos campesinos de el poblado El Jocote.

El gobierno no tiene control de la situación

El gobierno ha abandonado cualquier situación de estado de derecho, de control de las situaciones , reprochó el prestador de servicios.

Cuando los turistas franceses pretendieron regresar a Chiapas no pudieron hacerlo por Frontera Corozal y se vieron obligados a ir al cruce de El Ceibo, en Tabasco.

Recordó que antaño, cuando recibían a grupos de paseantes en los límites de Frontera Corozal, en el río Usumacinta, aprovechaban para visitar Yaxchilán. “Ahora está cerrada, no hay autoridad porque en esa región ya no se puede operar. Los mismos mañosos impidieron que regresaran los agentes de Migración a Frontera Corozal. Por ello no está entrando turismo por esta zona, probablemente ingresen indocumentados, pero eso ya es cuestión de manejo de estos grupos delictivos .

Resaltó que en los 40 años que lleva trabajando con el sector turístico en Chiapas no se había visto un fenómeno como ahora.