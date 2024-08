El encanto, que duró dos horas, se concentró en la mitad de ese tiempo, que dedicó Ben Howard a solazarnos con piezas con las que lo conocimos hace 11 años. Entre el griterío y el júbilo del público, cuando dijo ante el micrófono que estaba muy contento de estar en México, un joven muy emocionado le lanzó: ¡Te he esperado diez añoooosss!

Sonó entonces la bellísima canción Old Pine, del disco inaugural e iniciático, Every Kingdom:

We stood

Steady as the stars in the woods

so happy-hearted

and the warmth rang true inside these bones

as the old pine fell we sang

just to bless the morning

Prisma de sonidos

Lágrimas de emoción y mucho gozo. Se sucedieron piezas de los álbumes Noonday Dream, I forget where we were y Collections from the without, para regresar al más reciente: Is it?

Zurdo, Ben Howard se colgaba y descolgaba la guitarra acústica para tornar la eléctrica mientras sus cuatro músicos colmaban una atmósfera de ensueño, en especial el sonido de la batería, nacida de otros mundos muy distintos a los obvios –los tacatacas aporreadores, facilones– para hacer en cambio sus propias composiciones en paralelo de aquellas de las tres guitarras y los teclados del conjunto entero.

Guiños, asomos, recovecos: la música de Ben Howard es un prisma donde caben ecos de Pink Floyd, atmósferas canoras del poeta Paul Simon, dejos de rock progresivo, mucho folk, la mera esencia del folk, con toques modernos de sicodelia milenial.

Noche mágica, la llegada triunfal, la noche lluviosa del sábado en el Teatro Metropólitan, de un músico de autoridad creadora y prodigio, a una tierra lejana, donde encontró una multitud que lo conoce y lo reconoce y se puso a cantar con él.

Larga vida, Benjamín.