Lunes 19 de agosto de 2024

La muerte de Alain Delon, a los 88 años, deja un vacío abismal que nada ni nadie podrá llenar , afirmó la actriz francesa Brigitte Bardot en un mensaje a la agencia de noticias Afp.

Representó lo mejor del cine del prestigio francés y fue un embajador de la elegancia, el talento y la belleza , escribió Bardot, de 81 años. En una carta a su amigo con motivo de su cumpleaños 80, le dijo: Eres el símbolo vivo de la obra maestra que Francia ha producido durante ese siglo que atravesamos juntos. Llevas la belleza, el coraje, la elegancia y la potencia que hicieron de ti la inmensa estrella internacional jamás igualada ni remplazada.

A Alain Fabien Maurice Marcel Delon Arnold, su nombre completo, lo consideraban el Brigitte Bardot masculino , y fue elegido como el rompecorazones que protagonizó clásicos como A pleno sol, El samurái y Rocco y sus hermanos.

En los últimos años, había estado delicado de salud y en 2019 sufrió un derrame cerebral.

El crítico Roger Ebert lo clasificó como el chico bonito y duro de las películas francesas, un actor tan increíblemente guapo, cuya mejor estrategia para lidiar con su apariencia era poner cara de póquer . Para el estudioso David Thomson, era un ángel enigmático del cine francés casi femenino. Sin embargo, es tan serio e inmaculado que podría considerarse letal o potente ; también decía que Delon no es tan buen actor como presencia asombrosa .

El propio actor declaró: Me gusta que me amen como yo me amo a mí . Sus últimos días se vieron permeados por problemas entre familiares y polémicas sobre su carrera y mujeres.

Delon era un príncipe apuesto o un gánster indomable que actuó para varios de los mejores realizadores del séptimo arte. Productor, director, empresario y coleccionista, era un seductor arrogante que cultivaba en la vida real la imagen que irradiaba en la pantalla: chico malo guapo. Fue el ideal de muchas mujeres y compañero de bellezas como Romy Schneider, Claudia Cardinale, Simone Signoret y Mireille Darc.

Fue en ellas, en la mirada de mi primera mujer, Nathalie, y en las de Romy, Mireille o la madre de mis hijos Rosalie van Breemen, que hallé la motivación para ser lo que he sido , decía. Sólo me faltó hacer el papel de Cristo. Ahora ya es un poco tarde , según declaraciones que recogió Afp al final de su carrera, que comprendió unas 90 películas bajo la dirección de Jean-Pierre Melville, Luchino Visconti, René Clément y Jean-Luc Godard, entre otros.

Delon nació en 1935 en el suburbio parisino de Sceaux. Su madre, Edith, trabajaba en una farmacia y su padre, Fabien, dirigía un cine local. A los cuatro años de edad, fue enviado a vivir con una familia de acogida y luego a un internado católico después de que sus padres se divorciaron. Dejó la escuela a los 14 años tras ser expulsado de múltiples colegios y trabajó en la carnicería de su padrastro. Pasó un breve periodo en la Marina, que lo envió a la guerra de Francia en Vietnam. Fue dado de baja deshonrosamente en 1956 por robar y estrellar un jeep.

Comenzó su carrera actoral cuando fue descubierto por el productor de Hollywood David O. Selznick en el festival de Cannes de 1956. Selznick le ofreció un contrato de siete años si mejoraba su inglés, pero la estrella se decidió por un thriller de Yves Allégret: Quand la femme s’en mêle (1957). Sobre su primer papel, Delon dijo a Vanity Fair: “No sabía hacer nada. Yves Allégret me miró y dijo: ‘Escúchame con atención, Alain: habla como hablas conmigo. Parece que me miras. Escucha como me escuchas. No actúes, vive’. Eso cambió todo.”

Después de su debut, fue elegido para el papel principal de Sois belle et tais-toi, de 1958, que presenta a Alain Delon y Jean Paul Belmondo en sus primeros personajes como criminales. El mismo año fue elegido junto con la intérprete austriaca Romy Schneider en el drama Christine (1958) de Pierre Gaspard-Huit.

La pareja comenzó un romance y se comprometió al año siguiente. Permanecieron juntos hasta 1963 y protagonizaron otras dos películas después de su separación: La piscina, de Jacques Deray, y El asesinato de Trotsky, de Joseph Losey.