Springall dirigió Sonora, producida por Navarro, a quien conoció siendo estudiante en Londres. La describe con una palabra: congruencia. Es la persona más congruente con sus ideas, sus filosofías, sus acciones. Con ella aprendí a saber dimensionar una película, a desarrollar la intuición para saber dónde está el talento; también la sensibilidad para ubicar dónde están los vulnerables, porque Bertha no nada más es cineasta, es luchadora social, una persona que busca hacer un mundo mejor. Tiene una larga historia de participación política. Dentro de su congruencia, no ha hecho una cinta en la que no crea en la que haya posibilidad de alcanzar la excelencia .

Destacó: nunca pierde detalle de toda la gente que participa en una cinta . Recordó que durante el rodaje de Sonora, en el calor del desierto, a una temperatura extrema, ella agradecía a cada persona por hacer el esfuerzo de estar ahí .

Navarro es una persona fundamental en mi vida , dijo a su vez el diseñador de producción Eugenio Caballero. En el video expresó: “Pocas personas tienen la capacidad de transformar su entorno como ella. Es un referente en cada decisión que tomo, tanto en el trabajo como en lo personal. Bertha, gracias por quien has sido. No tiene caso hablar del legado. Quiero expresarte mi agradecimiento; el amor que te tengo. Has sido mi segunda madre y te lo he hecho saber. Además, eres un faro enorme en este oficio y en esta vida… Te adoro”.

María Novaro, titular del Imcine, aseguró que “el valor del legado se vive hoy… si uno rastrea de dónde surgió lo fuerte del cine mexicano, aquí la tenemos sentada”.

Y así, sentada delante de una pantalla grande sin proyección, la descubridora de talentos, expresó: “Es tan bello recibir tanto cariño de todos y de mí hacia todos los demás. Estoy conmovida, pero lo que más me interesa es que se vean las películas, porque hacemos todo por producir un cine de calidad y de pronto, nos topamos con la exhibición… la lucha que hemos dado siempre. Me da gusto que se puedan ver estas cintas maravillosas. Con cada director que he trabajado he creído en su proyecto porque si no, no me aviento. Es una gran responsabilidad, y siempre he dado lo más que se pueda. El talento brilla; tampoco es tan difícil encontrarlo. Gracias por la atmósfera tan cariñosa”.