Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 19 de agosto de 2024, p. 24

Tras la publicación de datos económicos que alejaron los temores de un freno brusco de la economía estadunidense la semana pasada, los principales banqueros centrales del mundo, principalmente Estados Unidos, la zona euro, Japón e Inglaterra, se congregarán en la recta final de esta semana en la reunión anual en Jackson Hole, Estados Unidos, donde se construirá un discurso a favor de una flexibilización de la política monetaria; es decir, el descenso de las tasas de interés que determinan el costo del crédito al que se financian empresas y personas.

De acuerdo con especialistas económicos, la inflación está en retroceso, el dato benigno del índice de precios al consumidor (IPC) estadunidense y el crecimiento se está desacelerando, indican que habrá recortes graduales de las tasas de interés.

Christian Keller, jefe de investigación económica de Barclays, sostuvo que la inflación ya no es la amenaza que era.

Aunque puede ser demasiado pronto para declarar la victoria, y los banqueros centrales ciertamente serán prudentes para evitar esto en su retórica oficial, el susto de inflación que había dominado el debate sobre políticas desde que los precios comenzaron a dispararse durante la pandemia ahora ha desaparecido en gran medida. La inflación puede no estar en el objetivo de 2 por ciento todavía en Estados Unidos, pero está cerca y va en la dirección correcta , afirmó Keller.

Guía monetaria

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) inaugurará la cumbre de Jackson Hole, con un discurso sobre el entorno y la conducción de la política monetaria, precisó Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam.

En este año, el tema de la reunión es Revaluación de la eficacia y transmisión de la política monetaria (Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy).