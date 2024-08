Durante su participación en el pódcast Análisis Biva, conducido por María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores, De la Garza consideró que en el corto plazo el tipo de cambio podría depreciarse en forma gradual hacia 19 pesos, según las proyecciones de los futuros en los mercados de derivados. Si se toman en cuenta los niveles actuales de 18.62 dólares por dólar spot, el cambio no es mayor.

“La encuesta de Citibanamex trae una expectativa de 19 pesos por dólar al cierre del año, pero enfocándonos en el corto plazo, en las estimaciones de los analistas no se ve un ruido importante. Se ve una tendencia de depreciación muy gradual. Pensar en 19 pesos a finales del año no es nada que escandalice. Las cifras de los futuros en los mercados traen menos de 19 unidades en los próximos meses.

Esto me llama mucho la atención, no nada más por la volatilidad que pueda imprimir el proceso electoral en Estados Unidos en noviembre, sino también porque localmente tenemos elementos de incertidumbre importante, como el tema de la sobrerrepresentación en el Legislativo y las reformas, sobre todo la judicial, que causa incertidumbre en el sector privado , destacó el también ex economista jefe y director de estudios económicos de Citibanamex.

El economista de Cemex recomendó estar muy al pendiente de la discusión política porque los números se pueden mover más allá de lo que indican las expectativas.