Un rinoceronte pintado en un muro de ladrillos que parecía estar montado en un auto averiado estacionado en la acera fue pintado con grafiti y se llevaron el auto.

Finalmente, la ciudad de Londres retiró un pequeño puesto de guardia policial que tenía un banco circular de pirañas pintado en sus ventanas para que pareciera una pecera. Un portavoz del gobierno municipal señaló que se colocará donde lo pueda ver el público.

Comentario sobre la naturaleza humana

Jasper Tordoff, el experto en Banksy en MyArtBroker, declaró a la agencia Ap que le gustaba la idea de que el último mural de la serie fuera la revelación de que todos esos otros animales –elefantes, una cabra, monos y pelícanos– vistos en Londres provenían del zoológico.

Pero también opinó que Banksy, muy consciente de la atención que recibe cualquiera de sus esténciles, pudo haber anticipado la reacción del público.

También podría estar haciendo un comentario sobre nuestra naturaleza humana de desear poseer cosas, incluso, si eso significa violar la ley , subrayó Tordoff. Pero también hay que tratar de cuidar estas piezas y preservarlas .

El zoológico, que protegió el mural cuando estuvo en exhibición detrás de un escudo de plástico transparente y custodiado por agentes de seguridad, no ha anunciado qué hará con la obra.

Sin embargo, su retiro significa que el grafiti se conserva, al igual que los propios animales. Si vuelve a exhibirse, puede que esté dentro del zoológico, donde podrá verse, pero no tocarse.

Buchanan o Gunningham

Banksy es el seudónimo de un artista callejero cuya verdadera identidad permanece oculta, aunque algunos especulan que podría tratarse de Neil Buchanan, presentador del programa de televisión Art Attack, o Robin Gunningham, nacido el 28 de julio de 1973 en Yate, localidad muy cercana a Bristol, la teoría más común.

Comenzó a implicarse con el grafiti alrededor de los años 80, con el auge del aerosol. Su trabajo, en su gran mayoría piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad y etnias, combina la escritura con grafitis, estarcidos y plantillas.

Entre sus obras más famosas se encuentra Love is in the Air (Flower Thrower), de 2003, que apareció por primera vez como grafiti de gran formato en Belén, poco después de la construcción del Muro de Cisjordania.