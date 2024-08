C

ronista fantasioso, hombre de pasiones desenfrenadas, oportunista, dueño de una prosa desbordada, menos héroe que difamador, delator y farsante, Thomas Gage (1597-1656), sin serlo formalmente, fungió como espía de Inglaterra en las colonias españolas de América y dejó una leyenda quizás odiosa, pero muy entretenida. Se esmeró en descubrir y describir los puntos flacos de México, Guatemala, Nicaragua y, al final, Jamaica, aconsejando a Oliverio Cromwell invadir las Antillas, cosa que en efecto harían las tropas de Albión. Aunque en Nueva España la pasó de lujo, el entrometido religioso le tenía mala voluntad al virreinato. Vivió aquí entre 1625 y 1637.

Un viajero peculiar, por decir lo menos. Formado por los jesuitas de la resistencia católica inglesa, se pasó a los más relajados dominicos en España y por esa vía consiguió un pasaje a la América española, vedada a los ingleses durante el siglo XVII. Recorrió Nueva España, la capitanía de Centroamérica y las Antillas entre bacanales non sanctas, fallidas misiones evangélicas, negocios turbios (se hizo de perlas y esmeraldas que le robarían los piratas holandeses), impúdicas campañas difamatorias y disputas teologales que anunciaban la debilidad de su fe. En Guatemala se divirtió escandalizando a los jesuitas con la afirmación de que la Virgen María no fue sin pecado concebida. La relación de sus 12 años de peregrinaje es uno de los más amenos reportajes y retratos costumbristas de la época, aunque está comprobada la elevada dosis de falsedad y mala fe que la recorren. Más fiel al original cuando describe riquezas y puntos militarmente débiles, atento a los vicios coloniales, proveyó a la corona británica de un valioso documento que Cromwell sabría aprovechar. Pocas obras ayudaron más a difundir la leyenda negra antihispánica en Europa, pues con las memorias de su primer viaje Gage se anotó un notable best seller prontamente traducido a varias lenguas. Su furia justiciera encontró en México blancos inmejorables, ridiculizó a los criollos de Comitán, aunque admiró la Ciudad Real. Vio las capitales del virreinato como ruinas morales y registró la bajeza que según él dominaba la vida en Guatemala: