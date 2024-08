E

s un hecho: Alberto Fernández usó su investidura presidencial para obtener beneficios personales, tales como la manera en la que se relacionó con no pocas mujeres. Las filtraciones a los medios de los chats encontrados en el teléfono celular de la mano derecha del ex presidente argentino, en el marco de una investigación judicial por contubernios durante su gestión, cuajaron en lo que hoy acapara portadas y titulares de medios argentinos e internacionales: Alberto Fernández está denunciado por violencia de género y la denunciante es su ex esposa, madre de su hijo menor y ex primera dama argentina. Inédito.

Lo que son las coincidencias. El estallido mediático del caso por violencia contra Alberto Fernández prácticamente coincidió en la agenda con la fecha programada para la toma de declaración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el intento de asesinato del que ella fue víctima el 1º de septiembre de 2022. Lamentable coincidencia. Para la fecha del atentado, valga la aclaración, gobernaba Argentina Alberto Fernández, quien se hizo de la presidencia luego de que el espacio político conducido por Cristina Fernández decidiera decantarse por él y, en consecuencia, lograr el retorno de la administración pública al peronismo después del mandato derechista de Mauricio Macri.

Contra Cristina Fernández existe una sistemática persecución judicial que busca, en términos formales, sacarla del escenario político y electoral. Esto, en palabras sencillas, es lo que perseguía el alegato público y violento de los días previos al atentado por parte de un fiscal de apellido Luciani: 12 años de cárcel y la inhabilitación, de por vida, para ejercer cargos públicos. Sí, de por vida.

En este contexto, detractores del peronismo protagonizaron disturbios en inmediaciones del domicilio de Fernández de Kirchner, los que a falta de una acción estatal de protección contra la ex presidenta –y compañera de partido de Alberto Fernández– fueron respondidos con concentraciones de militantes en los alrededores, gente que acudía a demostrar su apoyo a Cristina Fernández. Legalmente puede no haber responsabilidad ni compromiso alguno, pero es lógico que el gobierno de Alberto Fernández tendría que haber garantizado un esquema de seguridad para la conductora de un espacio político, de una vicepresidenta y de una ex presidenta; no lo hizo. La militancia llegaba a diario al residencial barrio bonaerense de Recoleta, donde se ubica el departamento de la ex presidenta.