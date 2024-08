H

ace unos años, la revista inglesa The Economist habló de un mexican moment que las reformas del Pacto por México propiciarían. Con éstas, la ya larga trayectoria de reformas estructurales globalistas y de mercado tendría un aterrizaje con crecimiento económico sostenido y un mejoramiento sustancial en los niveles de vida de las masas empobrecidas.

Ahora, este martes 13 para más señas, la secretaria Buenrostro nos contó que se está viviendo el momento mexicano reflejado en niveles mínimos de desempleo, mejores salarios, más trabajo formal, flujo récord de inversión extranjera directa (…), lo que viene ligado a los proyectos de relocalización de empresas multinacionales radicadas en el país o en busca de hacerlo.

Ayer no hubo tal momento y no resulta fácil sostener que ahora sí, que el ya merito se volverá realidad. Por lo pronto, habría que insistir en que México, país con economía grande y población mayor, no puede darse el lujo de repetir aquella triste historia del poblado español que hace todo tipo de planes y arreglos de fachada para recibir a Mr. Marshall y sus planes de reconstrucción de la Europa devastada por la Segunda Guerra. No hay misters Marshalls a la vista y las burlas de Musk y sus Teslas deberían ser lecciones más que suficientes en materia de pantomimas.

La presidenta electa Sheinbaum esparció el jueves esperanzas similares, aunque con tono moderado y hasta prudente. No quedaron en el tintero, sin embargo, los reconocimientos a los récords en materia de ocupación, empleo y salarios, y hasta al magro crecimiento que se mantiene como la marca más encanijada de un desempeño productivo y económico en general que ha llevado a la Cepal a hablar de una trampa de lento crecimiento .

La pandemia dejó desplome económico, productivo, del empleo y la inversión, y nos enfrentó a un cúmulo de fragilidades político-institucionales, en especial en la salud, que siguen abrumando a nuestra economía política y la existencia social.

Sin demasiados circunloquios, estas semanas de espera del cambio presidencial deberían llevar a replantearnos algunos de los términos maestros de nuestra formación económica, así como del estado del Estado. En particular, se ha vuelto crucial, urgente, poner en el centro de nuestros debates la legitimidad política e histórica del reclamo de un mayor gasto público y su mejor asignación, una redistribución de los fondos del Estado para dar prioridad a la defensa y protección del mundo laboral y del conjunto social.