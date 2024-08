Lamentablemente, por ahora en el área norte de nuestro continente no contamos tampoco con Canadá, país con las mismas prácticas neoliberales que su vecino del sur. Sin embargo, durante su campaña, Sheinbaum prometió que la diplomacia mexicana rescatada continuará desarrollándose bajo los principios juaristas: Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz .

En alerta permanente, tendremos que seguir viviendo para defender la soberanía nacional. No podemos bajar la guardia en ningún momento, ya que la sombra permanente del hostigamiento de los gobiernos de Estados Unidos hacia el nuestro sigue y por mucho tiempo seguirá amenazando la buena vecindad entre los dos países.

Ya no soportaríamos más líderes como Fidel Velázquez, Luis Napoleón Morones, Víctor Flores Morales, Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps y tantos otros que se cobijaron con la impunidad que les otorgaron gobiernos anteriores y que deberán rendir cuentas tarde o temprano.

El programa sexenal ya no se detendrá como en gobiernos anteriores. Las obras pendientes se concretarán y se desarrollarán otras nuevas, de acuerdo con la promesa que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, afirmó en su discurso de entrega de la constancia que confirmó su triunfo.

La transformación del país continuará. De hecho, es una tarea permanente que empezó con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no quedará suspendida con el cambio de mando en el Poder Ejecutivo. Esperemos que el gobierno y la ciudadanía trabajemos en conjunto, ya que los enemigos de la nación no son pequeños y están tanto en el exterior como al interior de nuestra sociedad.

a gran expectativa para el próximo gobierno es mantener el rumbo de la 4T con firmeza, no sólo para mantener el desarrollo económico y social de la población mexicana, sino también para continuar la transformación cultural de las futuras generaciones.

La incertidumbre es la misma, ya sea que triunfe Donald Trump, el empresario conservador y millonario, dueño de alrededor de 4 mil 500 millones de dólares (según la revista Forbes) y miembro del Partido Republicano, o Kamala Harris, abogada –supuestamente progresista– del Partido Demócrata, de la que hasta el momento desconocemos su patrimonio personal. Las características de ambas personalidades no nos favorecen. Desearíamos equivocarnos.

Trump, con su política homofóbica, racista y déspota, no es garantía de que tomando el poder mantendrá una actitud de respeto hacia el nuevo gobierno y, por parte de Harris, la intromisión en los asuntos de México y el desprecio por la historia pacifista de nuestro país la tendrán sin cuidado. La política de la candidata demócrata, belicista y hegemonista, continuarán. Por el hecho de ser mujer, francamente, no consideramos que vaya a cambiar ni en 18 grados hacia una nueva política menos agresiva.

Como todas las corrientes de derecha del mundo, la impertinencia y agresividad hacia otras naciones son el sello de identidad de la política exterior estadunidense. Su franqueza, al declarar cualquier mentira en contra de algún gobierno progresista, pasa de ser un derecho a la libre opinión, a la diplomacia del cinismo pendenciero.

Para muestra, tenemos un ejemplo. Recientemente, el gobierno chino ha denunciado la intrusión de Washington en asuntos mexicanos. De acuerdo con el artículo del viernes pasado en La Jornada, de Iván Evair Saldaña, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) es la organización ejecutora para actuar a favor de los intereses estadunidenses en contra de la soberanía nacional y de otros países. No sabemos a qué derechos humanos, a qué tipo de democracia y libertad defienden Estados Unidos y sus golpeadores contratados.

Para nadie es un secreto que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) es una organización que ha perseguido a líderes y activistas progresistas de nuestro país y de todo el mundo. Tal vez, la CIA cree que es invisible para nuestros pueblos, pero no se han querido dar cuenta de que no hay mal que dure cien años ni cobardes que lo aguanten. Ya los conocemos y no nos intimidan.

Colaboró Ruxi Mendieta

X: @AntonioGershens

antonio.gershenson@gmail.com