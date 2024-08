Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 18 de agosto de 2024, p. 13

¿Cuántos inocentes están privados de su libertad en las cárceles de México? La pregunta que hace Marisol Díaz Grajales no busca una respuesta. Dice que ya sabemos que hay miles de inocentes tras las rejas. Lo que ella quiere es mostrar el caso de su hijo, Daniel Alexis Molina Díaz, quien siendo inocente ahora es víctima del Poder Judicial, que le fabricó un caso de secuestro y lo sentenció sin prueba alguna a 80 años de prisión.

Fue la jueza Ernestina Carro Roldán –ahora ascendida a fiscal general de Tlaxcala–, a quien se le atribuyen decenas de casos como este, quien lo condenó aun sabiendo que los ministeriales lo obligaron bajo tortura a firmar varias declaraciones autoinculpándose.

Hay miles de casos como el de mi hijo, a diario salen. El Poder Judicial está podrido. La justicia está muy mal impartida. Son miles de inocentes encarcelados, sobre todo gente sin recursos, como nosotros , dice Marisol sin poder contener el llanto.

Desde hace ocho años, Daniel Alexis está preso en el Cereso de La Loma en Tlaxcala, donde ingresó a los 20 años por un delito que no cometió. La fabricación del caso estuvo a cargo de la entonces procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, en el gobierno del priísta Mariano González Zarur, del Grupo Especializado Antisecuestros de la Policía de Investigación y los agentes ministeriales, según consta en la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos.

Daniel Alexis fue secuestrado por las autoridades, torturado y obligado a firmar declaraciones que no pudo ni leer; tampoco se le permitió hacer una llamada ni tener un abogado privado. Luego, con las evidentes muestras de tortura, fue sentenciado de manera exprés sin conocer el delito, ni el nombre del niño de 13 años secuestrado y asesinado, Jonathan Martín Sánchez Mendieta.

La tortura

Daniel Alexis estudiaba la preparatoria y trabajaba haciendo la limpieza en un Hospital del Issste, al lado de su casa ubicada en unidad habitacional Felipe Xicoténcatl. El viernes 26 de febrero de 2016, salió a las seis de la mañana y nunca llegó a su destino. A las nueve de la noche, su padre, Eduardo Molina, acudió a la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala a denunciar su desaparición, pero le dijeron que esperara 72 horas.

Daniel Alexis cuenta que al salir de su casa se encontró a un muchacho que sacó su celular y empezó a escribir. Al cruzar la calle, se estacionó un Jetta gris con calcomanías de mariposas, se bajaron varios hombres, lo jalaron de los brazos hacia atrás, le taparon la cara con el gorro de su sudadera y lo metieron al coche. Sin poder ver, sintió que primero lo llevaron por carretera y luego entraron a un camino de terracería. Al bajar del vehículo le vendaron los ojos y lo metieron a una casa: quítate la ropa , le dijo uno de los hombres, luego lo acostaron en un colchón plastificado.

Lo primero que hicieron fue lanzarle una cubeta de agua fría: Empiezo a sentir piquetes en mi ombligo y pies; luego me dan toques en mis partes, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para impedirme respirar, me quemaron los labios con acido .

–¿Dónde está Johny? –le decían. Él les contestaba que no conocía a nadie con ese nombre. Luego de sufrir la tortura durante horas. Lo sentaron en una silla y le pidieron que hiciera sentadillas.

– ¡Vístete! –le ordenaron, y lo sacaron de ese lugar y lo subieron en una camioneta con la venda en los ojos. – A ver cual de los dos cabrones se muere primero –dijo uno de los ministeriales, y escuchó la voz de su amigo Daleth Germán Zaínos Juárez, también de 20 años de edad y primo del niño secuestrado.

Fabricación del caso

Vamos a jugar un juego. Aquí les pongo una pistola en medio y el primero que la agarre, le dispara al otro , dijo riéndose uno de los ministeriales. Ambos jóvenes guardaron silencio. Luego llegaron a la procuraduría y les quitaron la venda al bajar, con lo cual vieron que ya había amanecido.

Al entrar al lugar, lo sentaron enfrente de un escritorio. Dame tus generales , le dijo un secretario. Daniel Alexis contestó: primero quiero hablar con mis papás y un abogado . Entonces se acercó el comandante , le pegó en el abdomen y le espetó: “¿quieres que te pase lo que te pasó hace rato? ¿Quieres que le pase a tu mamá también?, y a continuación le mostró la foto de su mamá, le dijo donde trabajaba y le dio la dirección de su casa. –Si cooperas, las cosas van a mejorar, señaló el comandante dándole otro golpe en el estomago. Y le ordenó: firma estas hojas . Daniel Alexis se negó a hacerlo y lo amenazaron con ir por su mamá para hacerle daño.

–Necesito un abogado, insistió Daniel Alexis, y le respondieron. Ese señor que ves atrás con el celular es tu abogado de oficio .

–Oiga, ¿me puede ayudar? –le suplica, y el supuesto abogado de oficio se ríe y sigue viendo su celular. Finalmente, Daniel Alexis firmó varias hojas sin que le permitieran leerlas. Observó que a su amigo Daleth le hacen lo mismo. Luego se lo llevaron a un teléfono y un ministerial indicó: “tienes que decir ‘ya quiero mi dinero’”.