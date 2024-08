E

n su añeja imprevisión, el sistema taurino mexicano, a falta de una estructura sólida y un elenco competitivo, de repente decide colocar en los hombros de un joven torero todo el peso de la novillería nacional, haciendo depender de su desempeño el rumbo y el interés por los festejos chicos. Arriesgada fórmula con la que se quiere descargar en ese torero lo que no se ha sabido hacer durante años: contar con una baraja de muchachos con conocimientos, sello y celo propios, capaces de provocar el interés colectivo y de generar partidarismos cada vez que son anunciados. Durante años esto se hizo con buenos resultados, pero cuando la promoción del negocio taurino se confundió con mera terapia ocupacional, las cosas se desvirtuaron y la afición se alejó de las plazas.

Saúl Acevedo, quien fuera carismático novillero en sus mocedades y recientemente cuajara espléndida faena a un serio ejemplar de la ganadería de Piedras Negras en un festival en la plaza Jorge El Ranchero Aguilar, de Tlaxcala, me habla acerca de la popular frase que se convirtió en adjetivo calificativo: muy tres piedras . Se me hace significativo, apunta Saúl, el hecho de que un tema taurino “ haiga” sido durante años parte de la cultura popular de México. Sabemos que hay cantidad de palabras en el uso diario del español que provienen de la tauromaquia, sin embargo, no me viene a la mente un hecho taurino que haya sido popularizado como un calificativo y como tal se arraigara en nuestra cultura, tanto así que hasta para publicidad fue utilizada, así como en dos populares canciones.

De ranchero a diputado, con letra y música de M. Baumgarten, dice: De la punta de aquella montaña / se devisa mi tierra, / donde tengo un cariño tres piedras / que me tiene mareado; / por las tardes, a diario me espera / y como he de casarme con ella / le digo espere a que sea diputado. Así como la canción La mesera, popularizada por Los Tigres del Norte: En una fonda chiquita que parecía restaurante / me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre, / ya ven que el hambre es canija / pero más p’al que la aguante. / Se me arrimó una morena / que estaba requete tres piedras, / me dijo qué se le ofrece / puede pedir lo que quiera / señor estoy pa’ servirle / aquí yo soy la mesera.