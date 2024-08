L

a reciente vandalización de los colonos enmascarados en Cisjordana ocupada no es un evento aislado ni inconexo con la prosecución del obsceno genocidio en Gaza que ya superó oficialmente más de 40 mil aniquilaciones –en su mayoría niños y mujeres; que en realidad alcanzarían los 200 mil decesos, según la prestigiosa revista médica británica The Lancet, que sustenta 186 mil palestinos ultimados en Gaza hasta hace un mes: “Muerte Lenta en Gaza (https://bit.ly/3X4eNgR)”–, mientras en forma farisea, Joe Biden y su equipo entregan un paquete por 20 mil millones de dólares a Israel, donde destacan los letales aviones F-15 (https://reut.rs/3YPNMPM) mientras promueven un esquizofrénico alto el fuego con Benjamin Netanyahu, con el fin avieso de regalar a Kamala Harris un laurel electorero durante la convención del Partido Demócrata en Chicago del 19 al 22 de agosto. La más reciente entrega a Israel de armamento letal por una cuantiosa suma estimula la economía de guerra de la administración Biden –que, dígase lo que se diga, es cómplice del genocidio en Gaza– desde Ucrania hasta Gaza: donde resalta la simbiosis de los dos pugnaces correligionarios jázaros (https://bit.ly/3QqemJr) Volodymir Zelensky y el premier Netanyahu.

Jerárquicamente, dejó de lado las más recientes provocaciones y espeluznantes exhumaciones de Israel: La del kahanista (https://bit.ly/46V1JxB) ministro del interior Ben Gvir en los linderos de la mezquita sagrada Al-Aqsa en Jerusalén (https://bit.ly/4cldK0l); uso por el ejército israelí de civiles palestinos como “escudos humanos (https://bit.ly/3yIGkeq)”, según los veteranos soldados de Israel; la sodomización y tortura de los palestinos prisioneros, según “Physicians for Human Rights (https://bit.ly/3Md6FEF)” y la ONG israelí B'Tselem (https://bit.ly/3YOiVmD); la masacre de más de 100 estudiantes que se habían refugiado en la escuela al-Tabin en la ciudad de Gaza (https://bit.ly/3yETCIZ) etc, etc. ¡Israel hace mucho que se encuentra en el metainfierno!