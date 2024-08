El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el triunfo de Maduro para su tercer mandato en las elecciones, con casi 52 por ciento de los sufragios a su favor, pero aún no ha divulgado la votación desglosada, al argumentar que el sistema automatizado fue blanco de un ataque ciberterrorista , y su página web está caída desde la madrugada del 29 de julio.

La sayona se desinfló, fracasó, no la quieren ni en la oposición , añadió para referirse a la opositora María Corina Machado, a quien acusa de estar detrás de un intento de golpe de Estado.

El mandatario preguntó: ¿Dónde está el inmundo, dónde está escondido Edmundo González Urrutia, por qué no da la cara; no que ganó? . Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela, se lleva los billetes y se va para Miami, cobarde, dónde estás metido? , prosiguió.

Eso de las actas son puras mentiras de ellos. No hay pruebas , expresó Carmen Bolívar, costurera de 63 años, sobre la demanda opositora de presentar las actas de votación.

En una manifestación que presidió ayer en la tarde, Maduro afirmó: Nosotros nos hemos ganado el derecho a construir el futuro como nos dé la gana en Venezuela, y que nadie meta sus narices en Venezuela. Yo no me pongo a darle consejos a nadie en el mundo, de qué hacer con tal país, cada quien sabrá manejar su país ; recordó también que la semana pasada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó verificar los resultados de la elección.

Que nadie meta sus narices en Venezuela , exigió el jefe de Estado, y añadió que no entregará el poder político a la oligarquía fascista .

▲ En la imagen de arriba, los seguidores oficialistas en su manifestación en Caracas. En medio, Nicolás Maduro y la opositora Corina Machado, en sus respectivos mítines. Sobre estas líneas, la movilización convocada por la oposición en Miami, Estados Unidos. Foto Ap y Afp

Puedo decir, con absoluta certeza, volvimos a ganar porque triunfó la paz , expresó el chavista, quien prometió para su próximo mandato (2025-2031) enfrentar a mafias y corruptos y cambiar el sistema de gobierno .

En tanto, la marcha de la oposición, que también congregó a miles de personas, estuvo encabezada por la líder del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado; el candidato opositor Edmundo Gonzáles Urrutia no participó y no aparece en público desde el 30 de julio, ya que como a Machado, las autoridades le abrieron una investigación penal por instigación a la rebelión , entre otros cargos. No obstante, en un video publicado en redes González declaró que las movilizaciones en las calles son una fuerza que hará respetar la decisión de cambio .

La oposición, respaldada por Estados Unidos y varios gobiernos de la región y Europa, reivindica la victoria de su candidato y califica –sin pruebas– de fraudulenta la relección de Maduro.

Machado llegó en moto y con capucha que se quitó al subir al camión que sirve de tarima.

¡Libertad! , ¡Valiente! , gritaban a su paso sus seguidores, con banderas y copias impresas de sus actas electorales . El acto transcurrió sin incidentes.

Hoy tenemos más fuerza que nunca , expuso Machado ante la multitud. “La voz del pueblo se respeta.

Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo es Edmundo González Urrutia”, candidato opositor en los comicios del 28 de julio.

¡No vamos a dejar las calles! , advirtió Machado. Con inteligencia, con prudencia, con resiliencia, con audacia y pacíficamente, porque la violencia le conviene a ellos (...). La protesta pacífica es nuestro derecho .

Machado afirma tener copias de más de 80 por ciento de las actas que demuestran la victoria de su candidato y desmontan el resultado oficial de casi 52 por ciento de los votos que asegura el CNE fueron para Maduro. No obstante, la oposición no ha impugnado los resultados ante el TSJ, que sería la ruta legal a seguir contemplada por la ley electoral de Venezuela.

Por su parte, el gobierno venezolano afirma que las actas de los opositores son fraudulentas.

Al terminar el acto, el camión que se usó de tarima fue confiscado por la policía nacional, informó la oposición. Las autoridades no se pronunciaron al respecto.

En Maracay, unas 100 personas fueron dispersadas con gases lacrimógenos mientras se concentraban. Las movilizaciones se extendieron a las ciudades venezolanas de Maracaibo, Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto.

La protesta de los opositores venezolanos se replicó en más de 300 ciudades del mundo desde Colombia hasta Australia pasando por Estados Unidos y Europa.