René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 18 de agosto de 2024, p. 24

Chalco, Mex., Las aguas negras estancadas desde hace dos semanas por las constantes lluvias y la falla del colector Solidaridad han impregnado con un olor nauseabundo decenas de viviendas; sus habitantes no pueden dormir ni comer por el fuerte aroma fétido presente las 24 horas del día. Aquí ya no es vida , dicen; no se pueden bañar o usar el sanitario porque el agua no se va, al contrario, continúa brotando por las coladeras y filtrándose en las 600 casas inundadas en las colonias Culturas de México y Jacalones.

Ayer se cumplieron 16 días de la anegación y a los residentes de estos dos asentamientos populares se les acabó la paciencia con las autoridades locales, pues tampoco durante ese tiempo han tenido servicio de recolección de basura, denunciaron.

Por tercera ocasión protestaron e hicieron un llamado de auxilio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual mandata-ria electa, Claudia Sheinbaum Pardo; les piden acudir a la zona afectada.

Y es que la contingencia empieza a convertirse en una tragedia, el nivel del agua no cede, por el contrario, ha crecido con las tormentas recientes y afecta más de 20 calles e incluso la propia avenida Solidaridad, donde el gobierno federal encabeza la construcción del Trolebús Santa Martha- Chalco.

Entre llanto, Lizeth Martínez López, vecina de la calle Tlaxcaltecas, denunció que la capacidad de las autoridades locales y del estado de México ha quedado rebasada; por ello pide clemencia al presidente López Obrador y a la propia Claudia Sheinbaum. Cuestiona: Nosotros, ¿qué somos?, ¿animales? ¿A qué corresponde nuestra vida? ¿A estar así, entre la mierda? No podemos seguir así , dice con desesperación y sin contener el sentimiento de agobio.

Está devastado, no podemos ni comer

“Pedimos a AMLO y a la Presidenta quien va a iniciar su gobierno, que vengan a vernos. Es un grito de auxilio, porque esto ya está devastado, no podemos ni comer.

Es injusto que nos sigan teniendo así. La delegada y el alcalde Miguel Gutiérrez no hacen nada. Llevamos 16 días en esta podredumbre. ¿Ustedes creen que esto es justo? ¡Sean humanos! ¡Merecemos un poquito de dignidad en este lugar! , manifestó.

María Rebollar habita en la calle Mexicas y es una de las más afectadas por la inundación en la colonia Culturas de México. Ella com-pró una pantalonera de huele para no depender de las lanchas, el medio de transporte que ofrecen la Cruz Roja y bomberos de Chalco.