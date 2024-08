▲ Escena de la película The Old Man & The Gun. En esta cinta de David Lowery, basada en hechos reales, Robert Redford interpreta a un anciano ladrón de bancos. Foto Ap

En 1976 actuó en la cinta Todos los hombres del presidente (All the President’s Men) junto a Dustin Hoffman. La película consiguió seis nominaciones a los oscar, incluida la de mejor película.

Su primer papel en un largometraje fue en Caza de guerra (War Hunt) de Denis Sanders, pero volvió al teatro en la obra Descalzos por el parque (Barefoot in the Park) dirigida por Mike Nichols, la cual lo convirtió en estrella y fue el trampolín hacia Hollywood.

El actor creó un centro de enseñanza para jóvenes cineastas en 1980, años después decidió crear un festival de cine independiente para exponer los trabajos de los estudiantes, lo que se transformó en el Festival de Cine de Sundance, que se celebra en enero desde 1983 en Park City, Utah.

El nombre de la escuela y el festival proviene del personaje que protagonizó Redford, The Sundance Kid, en la película Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969. En 2009 se casó con la pintora alemana Sibylle Szaggars y en 2020 falleció su hijo James Redford.

Independencia, su palabra clave

Durante su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019, Robert Redford a quien se le otorgó el Premio a la Excelencia Artística por su trayectoria y por las valiosas aportaciones de su trabajo a la industria cinematográfica mundial. Declaró a La Jornada respecto a su festival de cine independiente de Sundance: “Para mí, la palabra a subrayar es independencia. Eso es lo que con el tiempo me llevó a crear una categoría que apoyara a los artistas que no tenían una oportunidad de ser escuchados. La industria estaba caracterizada por una hegemonía dominante, de la cual yo era parte. Pero vi otras historias afuera que no recibían la oportunidad de ser contadas y pensé, ‘bueno, quizá yo puedo dárselas’. Cuando miro atrás, me siento muy bien por eso”.

Además reconoció que tiene una gran preferencia por México, por su gente por la forma de ser. Crecí en Los Ángeles, en una comunidad de Santa Mónica, California, en una zona básicamente dominada por mexicanos; eran mis vecinos, me llevaba con ellos, me divertía y éramos amigos, y ese sentimiento de estar rodeado de mexicanos impactó mucho en mi vida y estar acá me llena de recuerdos .