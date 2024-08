Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 18 de agosto de 2024, p. 6

La pasión que desarrolló José Agustín con la música fue una relación de telepatía que le sirvió para explicar diversos sentimientos, inspirarse en su proceso creativo y disfrutar de momentos familiares, detallaron los hijos del escritor: Andrés, Jesús y José Agustín en la sesión de escucha “¿Cuál es el soundtrack de tu vida?” en la Fonoteca Nacional.

En el auditorio Murray Schafer, la noche del viernes, se reprodujeron diversas fotografías, así como piezas musicales que dieron sentido a la vida del narrador, ensayista, dramaturgo y cineasta perteneciente a la llamada literatura de la onda, fallecido el pasado mes de enero.

Se escucharon los testimonios de los tres Ramírez Bermúdez, quienes recordaron la forma en la que la música transformó la escritura de José Agustín y la atmósfera creativa de la segunda mitad del siglo XX en México, a la par que leyeron fragmentos de la más reciente edición del libro emblema: La nueva música clásica.

“El título de esta sesión ‘¿Cuál es el soundtrack de tu vida?’ lo retomamos porque fue la última conferencia que dio José Agustín cuando estaba en un teatro en Puebla, luego sufrió un accidente y ya no volvió a presentarse en público. Es una especie de metáfora para referirnos a cómo la música dio forma a nuestra vida y se convierte en parte de esa narración, sentimientos e ideas”, explicó Jesús, médico especialista en siquiatría y neurosiquiatría.

Poesía y rock

Con las memorias, comentarios y anécdotas del escritor, sus hijos entretejieron fragmentos de canciones vinculadas a cada momento, iniciando con Por los caminos del sur, la cual es un homenaje a sus orígenes; guerrerense ilustre, cuya familia estaba en el ámbito de la Revolución Mexicana .

Su corazón, coincidieron sus hijos, estuvo con el rock. Probablemente uno de sus sacerdotes espirituales fue Elvis Presley y se escuchó la voz del mítico cantante con el tema I was the one.

Entre los recuerdos, de diversos artistas y épocas, se escucharon vibrantes temas como el de Mannish Boy, de Muddy Waters y Like a Rolling Stone con The Rolling Stones.

La poesía y el rock, fueron imprescindibles “en la mitología joseagustiniana, porque si bien es un personaje contra cultural, que estaba en la fiestas y se decía hacía quien sabe cuántas cosas, era un tipo muy espiritual y, parte de su literatura y música trata sobre eso, porque le interesaba ese viaje del descenso a los infiernos, la salida al purgatorio y la recuperación de una de experiencia muy primordial. Una y otra vez nos repetía, que por ejemplo, en la canción de PinkFloyd, A Saucerful of Secrets, el orden surge del caos”.