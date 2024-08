En las últimas dos décadas los africanos han vencido en 14 ediciones en la rama varonil, mientras en la femenil suman nueve triunfos.

A una semana de la celebración del Maratón, ya solamente res-tan detalles para que todo esté listo.

Ya tuvimos reuniones con las instituciones del gobierno que nos apoyarán: Protección Civil, la Secretaría de Salud, la de Movilidad, alcaldías por donde pasa el recorrido y gente de seguridad , explicó Pérez.

Aunque la lluvia no les ha permitido pintar por completo la ruta, el dirigente asegura que aún hay tiempo. No hay motivo de preocupación. Todos los involucrados conocen bien su trabajo y estamos seguros de que saldrá según lo planeado .

Pérez invitó a los corredores improvisados a no interponerse en el camino de quienes sí portan un número e hizo el llamado a que no asistan si no tienen la condición física necesaria o padecen alguna enfermedad cardiaca. No podemos vigilar a todas las personas del recorrido, así que apelamos a su buen criterio .

El Maratón también dejará ganancias a los negocios cercanos a la ruta, restaurantes y hoteles.

Representa una gran derrama, porque los corredores no llegan solos, sino con sus familias. Es un acto deportivo importante para muchos sectores.

Hasta el momento, informó Pérez, se han inscrito 28 mil 600 corredores.