No sabemos el destino de los casi 400 mil pesos, no sabemos adónde irán a parar porque no pueden regresar al erario, además de que concluye la administración de la alcaldía , expresó Castro, quien mencionó que participaron otras dos empresas, pero las autoridades de la demarcación no las tomaron en cuenta.

Insistió en que no es posible que gane una propuesta que se quede corta en la ejecución del presupuesto, cuando son varios los temas que necesitamos atender los vecinos .

Agregó que el procedimiento que emitió la alcaldía deja ver el hecho de favorecer sus propios intereses y no el de los vecinos. Desde el inicio no nos escucharon y al final mostraron que el proyecto era dirigido a su propia propuesta .