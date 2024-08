¡T

e dispararé en la p*** cara! , gritó un policía de la oficina del Sheriff cerca de Springfield en el estado de Illinois, y jaló tres veces el gatillo, asesinando a Sonya Massey, una mujer negra de 36 años en la cocina de su propia casa. Después de todo, el tirador, Sean Grayson, y otro policía dejaron que Massey se desangrara. A Grayson le daba flojera desperdiciar las cosas que tenía en el botiquín de su patrulla. Menos de una hora antes, cerca de la una de la mañana del 6 de julio, Massey –delgada, bajita y que aún se recuperaba de una cirugía– llamó a 911 para pedir ayuda. Creía que un ladrón se estaba metiendo a su casa. Grayson y otro agente –ambos blancos− llegaron al lugar y registraron los alrededores. Al no encontrar a nadie ni algún signo de robo, fueron a hablar con Massey. Le pidieron su identificación y entraron a la casa. Mientras ella buscaba el carné, Grayson le dijo que retirara la olla con agua hirviendo de la estufa. Cuando Massey procedía a hacerlo, se soltó una conmoción. Grayson, le ordenó que soltara la olla y que si no, le disparaba. Ella le dijo que lo reprendía en nombre de Jesús , pero también dijo perdón , dejó la olla y se agachó. El otro agente, que también sacó su arma, gritó por la radio ¡Disparos, disparos! .

En todo esto, Grayson tenía apagada su cámara corporal. Igual, por eso pensó que podía salirse con la suya, alegando que mató a Massey en defensa propia y mintiendo que la maldita p**** loca se le fue encima con agua hirviendo . Pero la cámara de su compañero sí estaba encendida y expuso todo. Massey en ningún momento se mostró agresiva. No amenazó a los agentes. No corrió hacia ellos. En el momento de recibir los disparos en la cabeza estaba tirada detrás del mostrador. La olla que antes tenía en la mano ya no tenía agua. En un tiempo récord, el 17 de julio, la corte en Springfield dictó acusaciones en contra de Grayson –que quedó despedido del trabajo y en prisión preventiva– por asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial (el otro agente fue suspendido).