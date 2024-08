Laura Poy y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2024, p. 9

El gobierno federal entregó este jueves la segunda nota diplomática en reclamo por el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que encabeza Claudio X. González y María Amparo Casar Pérez.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ayer (jueves) se envió la nota diplomática, y no sabía, pero en la mañana me enteró la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que es la segunda (carta), que ya enviamos, una en 2021 y no le hicieron caso. Y ya mandó otra nota de protesta .

El titular del Ejecutivo agregó que también concluyó el borrador de la carta que enviará a su homólogo, Joe Biden, y adelantó que una vez que se cerciore que le llegó la misiva, dará a conocer su contenido.

Básicamente es una carta por lo del financiamiento que le otorga el gobierno de Estados Unidos a Claudio X. González y a la señora Amparo Casar, y a la asociación que manejan , enfatizó.

Aclarar destino de los recursos

Luego que el pasado miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, diera a conocer la lista de empresas, así como de personas físicas que han otorgado millonarios recursos a MCCI, el mandatario federal insistió en que se aclare el destino de esos recursos.