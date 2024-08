Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2024, p. 7

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entregará al presidente Andrés Manuel López Obrador sólo una síntesis del informe final sobre la guerra sucia (1965-1990) que realizó el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad, reveló Abel Barrera, integrante del citado grupo de expertos.

Indicó que el resumen de la investigación –integrada en dos partes, una de las cuales consta de una colección de seis volúmenes–, será elaborado por dicha subsecretaría, encabezada por Arturo Medina, quien preside la comisión. No sabemos qué va a incorporar ni bajo qué criterios , lamentó.

En entrevista, Barrera afirmó también que desde que entregaron al funcionario su parte del informe titulado Fue el Estado, elaborado en conjunto con David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, Medina cuestionó algunos de los temas que se incluyen, como las recomendaciones emitidas y los relacionados con los factores de persistencia de la violencia estatal después de 1990.

Pide apertura