El mandatario aseguró que en su administración queremos que se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo. Y esperar nada más a que los de la FGR tengan elementos e informen con toda libertad .

En la mañanera, afirmó que pese a las inconsistencias señaladas por la FGR, mantiene su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación, y ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperar, a tener toda la información y que se aclare, que no sea como antes que se ocultaban las cosas . Se pronunció por no ocultar nada y conocer por qué se detiene o secuestra al señor Zambada, quiénes participan y si había o no un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos .