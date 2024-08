En un acto político y de memoria en la comunidad de Acteal, Chiapas, Las Abejas insistieron en que el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.

as Abejas de Acteal ponen desde Chiapas el dedo en la llaga. Responsabilizan directamente a los actuales gobiernos federal y de Chiapas de, con su indiferencia y falta de voluntad política, mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal , no sólo eso. Advierten también que la liberación de los paramilitares responsables de asesinar a 45 hombres y mujeres, cuatro de ellas embarazadas, llevó al estado a la actual guerra civil. En un comunicado, a 15 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a los asesinos confesos de haber participado en la masacre, y a más de 27 años de los hechos, Las Abejas denuncian que los gobiernos buscan dejar impune su propio crimen .

Bajo el contexto de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, explican Las Abejas, su organización ha seguido apostando por la esperanza y por la vida, pero, insisten, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror del día a día van a seguir empeorando , y no estamos exagerando .

Pese al negacionismo institucional, de la política de los otros datos y de la reiteración de que en Chiapas no pasa nada , la entidad, advierten los sobrevivientes y los herederos de la masacre, sigue desangrándose. Acusan a Ernesto Zedillo Ponce de León de ser el responsable, a Felipe Calderón Hinojosa de haber liberado a los asesinos confesos y a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador de no hacer justicia y continuar la impunidad. Crear las condiciones actuales para la no repetición, es la obligación del gobierno en turno.

Desinformemonos.org