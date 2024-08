La versión 1:1 se puede visitar en el museo de la empresa Relojes Olvera III generación; mientras la segunda réplica está en campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (Unison).

Nos gustaría que nos visitaras en la Ciudad del Sol para mostrarte el magnífico mecanismo; o bien, acudas a la empresa, en Zacatlán, para que te percates del detallado trabajo hecho por la empresa encabezada por Jesús Clemente Olvera Trejo y el ingeniero responsable del diseño, Alfredo Carmona Martínez.

Será un placer recibirte.

Raúl Pérez-Enríquez

Respuesta del articulista

Estimado Raúl Pérez-Enriquez:

No sin rubor agradezco tus líneas sobre la crónica Zacatlán de los grandes relojes . En mi reciente visita a ese municipio, y pese a la espectacular presencia de los relojes monumentales en su mera mata, no pude visitar el museo (llovía a cántaros) y se me escaparon otras piezas notables de la creativa familia Olvera. Es claro que el proyecto ateniense-sonorense de reconstruir la computadora primigenia añade un logro más a estos relojeros y sus alcances técnicos, científicos y estéticos. El mecanismo de Anticitera, diseñado para funciones múltiples hacia el año 100 antes de nuestra era, encontró en los Olvera muy dignos artífices modernos. Ya veré que vientos llevan a Hermosillo para conocer el mecanismo en la Unison, por no hablar de Atenas. En tanto, te saludo cordialmente.

Hermann Bellinghausen

Invitación

La rebelión de las togas vs la Reforma al Poder Judicial

El Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano A. C., invitan a la reflexión y análisis: La rebelión de las togas vs la Reforma al Poder Judicial, con el abogado Constitucionalista José Ramón Puente. La cita es este sábado 17 de agosto a las 12 horas, en el foro del parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortés, atrás del mercado.

Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Maru Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa, Israel Hernández C. Nadia Beatriz Olivares y Antonio Villegas