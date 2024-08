En días recientes, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, instó a cortar el flujo de combustible y ayuda humanitaria a los civiles palestinos, mientras su colega de la cartera de Finanzas, Bezalel Smotrich, consideró justificado y moral dejar morir de hambre y sed a los 2 millones de habitantes de Gaza, y expresó que lo único que frena a su gobierno de emprender la aniquilación total es que la comunidad internacional no se lo permitiría.

También en agosto de 2023, se filtró un documento del Ministerio de Inteligencia, en el cual se propone bombardear a los civiles palestinos hasta que no les quede otro recurso que huir a Egipto, para posteriormente sellar la frontera e impedirles el regreso a sus hogares a perpetuidad.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza hace 10 meses, el primer ministro Benjamin Netanyahu exhortó a las fuerzas armadas a replicar la venganza hebrea contra los amalecitas referida en la Biblia: ahora vayan y hiéranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, sino mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros .

Estos funcionarios no son excepciones ni casos extremos dentro de la sociedad israelí, sino un reflejo de la mentalidad forjada por décadas de adoctrinamiento fascista en las escuelas, los medios, el ejército, y en cada ámbito de la vida pública y privada de los ciudadanos israelíes. En ese país, padres, maestros, líderes religiosos, dirigentes políticos y figuras de la cultura y el espectáculo enseñan a los niños a mirar a la población árabe como subhumana, a sentirse parte de una raza superior y a creer que sus creencias religiosas son base suficiente para legitimar el robo de tierras iniciado en 1948 y que no se ha detenido desde entonces.

Son, también, el resultado de saberse absolutamente impunes, de que ninguno de sus crímenes será juzgado o siquiera señalado ni dentro del país ni en Occidente. Los Juegos Olímpicos celebrados en París hasta este domingo exhibieron al mundo la monumental hipocresía del veto a los atletas rusos por la invasión de su país a Ucrania, mientras los israelíes no tuvieron inconveniente para competir en los mismos momentos en que Tel Aviv lanzaba bombas sobre mujeres, niños y hombres inermes. No sólo no se ha impuesto una sola sanción pese a estar comprobado que la limpieza étnica es una política de Estado, sino que en Occidente se arresta o se veta a quien proteste contra la masacre del pueblo palestino.