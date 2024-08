De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2024, p. 7

Estrellas pop, clásicos estadunidenses, aristas británicos y herederos de leyendas fallecidas, así como muchos músicos se oponen a que Donald Trump use sus canciones en actos de campaña.

Después de que se transmitiera un video de una interpretación de Celine Dion de My Heart Will Go On en un acto de Trump en Bozeman, Montana, el fin de semana pasado, la respuesta de su equipo no se hizo esperar.

De ninguna manera está autorizado este uso y Celine Dion no respalda éste ni ningún otro uso similar , se lee en un comunicado publicado en redes sociales. Y, en serio, ¿Esa canción?”

Dion se une a una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones. Previo a las elecciones de 2020, la lista incluyó a Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, R.E.M. y Guns N’ Roses.

También tiene herederos de artistas fallecidos, como Leonard Cohen, Tom Petty y Prince, así como los ingleses Rolling Stones, Los Beatles y Adele.

Sin embargo, Trump ha obtenido la aprobación de algunos músicos famosos, incluidos Kid Rock y Lee Greenwood, conocido por su himno patriótico, God Bless the USA. También se escuchó en el encuentro del jueves en Asheville, Carolina del Norte: Y.M.C.A. de Village People.

¿Quién se ha negado recientemente al uso de sus canciones en la campaña de Trump?