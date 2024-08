Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2024, p. 6

Con una puñado de producciones hoy comienza en la Cineteca Nacional el homenaje a una de las mujeres fundamentales en la cinematografía nacional: Bertha Navarro, dentro de la celebración / extensión del Día Nacional del Cine Mexicano. En entrevista con La Jornada, la productora dijo que este homenaje me da muchísimo gusto y lo abrazo con mucho cariño .

Los títulos que conforman el programa especial son: Cabeza de vaca, de Nicolás Echevarría (digitalizada y con estabilización de color); Cronos, de Guillermo del Toro (digitalizada por Criterion Collection); Día de México, de Rubén Gámez (como parte del CPC, digitalizada); Sin sostén, de René Castillo y Antonio Urrutia (digitalizada con corrección de color); Sonora, de Alejandro Springall y Un embrujo, de Carlos Carrera (digitalizada en 2K).

Lo más importante de este homenaje mencionó Navarro: “es que las películas se vean, que se muestre parte del trabajo que he hecho y ojalá que se programen más, pues volveremos a ver Cronos una vez más”.

Precisamente, mediante un videomensaje en su cuenta de X, Guillermo del Toro atizó la mencionada red social para felicitar a la productora: “Estoy aquí para desearle a Bertha lo mejor por el homenaje por demás merecido. Sin ella no existiría yo, no existiría un montón de cine que se pudo hacer por su voluntad. Nunca dejó de pelear por Cronos a pesar de la resistencia de varias instituciones para no hacerla. Para mí es como una segunda madre y no estaría aquí, en Escocia, filmando Frankenstein, sino me hubiera creado ella. Un beso y un abrazo. Celebren que la tenemos con nosotros”.