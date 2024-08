Los episodios de un deportista que se deja llevar por el nerviosismo justo en el momento clave de una competencia suelen verse en casi todos los torneos. Martínez apuntó que si bien varios atletas trabajan con un sicólogo del deporte, muchas veces no siguen las indicaciones, no confían en el especialista o en el peor de los casos han recurrido a personas que care-cen del conocimiento apropiado.

Martínez indicó que no se trata de tener una mentalidad de ganador , término que se ha popularizado en los medios deportivos, sino más bien de trazar objetivos a corto, mediano y largo plazos, es entender que es un proceso y, sobre todo, que para conseguir esas metas es trascendental entrenar con dedicación tanto en el área sicológica como en lo físico y técnico.

La importancia a la salud mental se la da cada uno de los atletas. Si yo le pongo un valor de uno por ciento y para llegar al 100 me falta justo ese porcentaje, entonces no estoy completamente preparado. Por eso es importante que pongan a prueba lo que se les pide, que trabajen con nosotros y vayan con sicólogos del deporte, no es lo mismo que uno clínico , detalló.

Romper estigmas

El nadador Michael Phelps, multimedallista olímpico estadunidense, fue uno de los primeros en hablar respecto de la importancia de la salud mental de los atletas. La presión en el alto rendimiento suele ser mayor a la que se vive en otros espacios, por lo que en las últimas dos décadas se comenzó a darle un mayor valor a la sicología deportiva.

Ahora, Olvera es uno de los pocos que suele hablar en México de manera abierta sobre la relevancia del trabajo cotidiano que realiza en esa área como parte de sus entrenamientos para subir al podio.

Si bien Martínez reconoció que en México aún falta un amplio trabajo para impulsar el valor de la sicología del deporte, se han dado pasos al visibilizar lo trascendental que puede ser en los resultados.

Todavía estamos lejos de la manera en cómo se maneja la sicología deportiva, pero hemos avanzado, antes se le cuestionaba a alguien cuando iba al sicólogo, hoy sabemos que la salud mental es básica, hay más apertura. Ahora es importante que nos integremos como un equipo multidisciplinario. Osmar puede ser un parteaguas para darle una mayor relevancia al área , señaló.

Tanto el clavadista como la especialista ya comienzan a mirar hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde saben tendrán una mayor exigencia después de la hazaña en París.