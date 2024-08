Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2024, p. a12

¿Quiere usted escuchar un disco hermoso, verdaderamente hermoso?

Helo aquí:

Se titula Milton + esperanza y es tan bello que por momentos la emoción pone perlas brillantes en nuestros ojos y el corazón palpita lento, arrullado por las voces plenas de encanto y ternura de Milton Nascimento y Esperanza Spalding, autores de este álbum todavía calientito, recién salido del horno.

Poesía, magia, ternura, sencillez y contento, he ahí los signos de este disco.

Milton Nascimento es una de las grandes leyendas de la música, no solamente la brasileña: es un semidiós de la música y de la poesía.

Su voz es tan hermosa que al escucharlo, Elis Regina dijo en su momento: Si Dios cantase, lo haría con la voz de Milton , y desde entonces en los rotativos aparece a manera de sinonimia La Voz de Dios y todos saben que se trata de Milton (pronunciado cariñosamente Miuton) y conocido también como Bituca, tan querido y admirado que hace dos años lloramos junto a Miuton, él mismo llorando frente a una multitud que lloraba en el inicio de su gira de despedida porque una conjunción de enfermedades le aquejan. Pero dijo entre lágrimas frente a las lágrimas de todos: Me retiro de los escenarios, pero de la música jamás . Y lo cumplió. Lo tenemos de regreso, para alegría de todos.

¿Cómo fue la Odisea, válgase tremenda comparación?

De la manera siguiente: así como Odiseo encontró su camino de regreso a Ítaca, donde lo esperaban Penélope y su hijo, Telémaco, Milton halló el sendero de retorno durante uno de los episodios de su despedida.

Sucede que al terminar uno de los conciertos de la gira, el hijo de Milton, Augusto Kesrouani, convenció a una diosa, de nombre Esperanza Spalding, de incluir entre sus proyectos como productora de discos, precisamente el de producir uno de su padre, Milton Nascimento.

Al escuchar la propuesta, la diosa casi rompió en llanto: desde muy joven tiene como uno de sus dioses a Milton Nascimento y sus obras como compositora, contrabajista y cantante, siempre los piensa como si fueran hechos para Milton, e imagina cómo la cantaría y la escribiría Milton.

De manera que no solamente produjo el disco, sino que lo grabó al alimón con su admirado maestro, algo así como lo que en las películas románticas llaman un sueño hecho realidad , cuando ella en realidad nunca pensó en lograr algo así porque tan sólo era un sueño.

Sueño. Sueños. Ese es otro de los ingredientes del disco tan hermoso que ahora nos ocupa. De hecho, el título de la primera pieza del álbum es el relato de un sueño que tuvo Milton y que platica a Esperanza y escuchamos cómo le cuenta el sueño a ella y dice que anoche soñó con que escribía una nueva pieza y se concentraba en la letra, en la poesía y no recuerda cómo pero, cuando despertó, la música ya estaba ahí (The Music Was There es el título de la pieza inicial del disco).

Recomiendo un concierto de 22 minutos en la casa de Milton (Tiny Desk Concert) asequible en la plataforma NPR, en Internet. Ahí está la esencia del disco que hoy celebramos.

Para describir a la diosa Esperanza Spalding me remito a la sonrisa del gran músico y budista Herbie Hancock una noche en que lo entrevisté y al final me dijo: Pablo, te recomiendo mucho escuches a Esperanza Spalding. Ahora que te conozco, sé que te va a encantar . Y así fue.

De hecho, en el Disquero nos hemos ocupado de sus grabaciones.

Curiosamente, en otro momento, al terminar una entrevista que hice a Wayne Shorter, otro gigante del jazz, me dijo al final: Pablo, te recomiendo mucho escuches a Esperanza Spalding. Ahora que te conozco, sé que te va a encantar . Y así fue.

Recuerdo las palabras de Herbie Hancock: en Esperanza Spalding tenemos música que no necesita clasificaciones ni los trucos mediáticos, ni se rinde ante el mercado , me dijo el sabio, sonriendo. Y agregó: es música libre, es la juventud natural como uno de los elementos más profundos del arte sonoro .

Cuando Herbie Hancock me regaló esa recomendación, Esperanza Spalding tenía 27 años y ya tenía una carrera plena de grabaciones, giras, conciertos y el reconocimiento de los escuchas más rigurosos y conocedores, como Bob Dylan, quien es también devoto de los discos de esta diosa que hoy se regaló, en su cumpleaños 40, la experiencia más hermosa de su vida: grabar un disco con Milton Nascimento.

Es momento de decir, en abono de la afirmación con la que inicié la recomendación de hoy, que estamos frente a un disco sumamente hermoso, que juntos, Milton y Esperanza, son la demostración de que los ángeles existen.