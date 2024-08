Merry MacMasters

Sábado 17 de agosto de 2024

La pianista Anne-Marie McDermott regresa a México para presentarse hoy y mañana con la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) en la sala Nezahuacóyotl, como parte de su Temporada de Verano.

Para la ocasión, la solista interpretará Concierto para piano no. 2, de Ludwig van Beethoven, obra muy cercana a su corazón, ya que fue la primera del compositor alemán que ella aprendió a los 12 o 13 años. De modo que he vivido con este concierto durante décadas. Cada vez que regreso a él, encuentro más y más alegría , expresa a La Jornada.

Respecto de los retos de la pieza, considera: Cuando uno es niño y toca a Beethoven por vez primera, no parece tan difícil. Luego, conforme uno explora más y más esta música, descubre que hacerla hablar requiere de un trabajo duro; sin embargo, vale la pena. Éste, un concierto temprano suyo, está lleno de alegría, diversión y virtuosismo, además de contar con uno de los más hermosos movimientos lentos de cualquier concierto de piano en el repertorio .

El nativo de Bonn, pues, es de importancia para McDermott: Compuso cinco conciertos para piano, 32 sonatas para el mismo instrumento y todo tipo de música de cámara. Interpretarlo me hace sentir mejor pianista, mejor música, en la medida en que no tengo que esforzar para tocarla. No obstante, me hace sentir muy fuerte .

La solista está en el proceso de grabar los cinco conciertos para piano de Beethoven con la OSM. El primero quedó listo en agosto del año pasado, mientras el segundo y el tercero se grabarán la semana entrante durante una sesión de estudio en la sala Nezahuacóyotl. Los dos restantes se completarán en agosto de 2025.

Revueltas y Strauss

El programa para el fin de semana incluirá Alcancías, de Silvestre Revueltas, y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Para McDermott representa un magnífico viaje musical, un verdadero banquete .