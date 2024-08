El galerista sostuvo una relación de 60 años de amistad y promoción con Toledo, tiempo en que realizaron innumerables proyectos juntos: “En 1963, abrí Dalís, local de discos, arte y libros, en la calle de Amberes, entre Hamburgo y Reforma. Un día estaba solo con el ayudante, cuando entró una persona de buen ver, de pelo largo y huaraches. Más me llamó la atención cuando se acercó a los libros de arte. Igual que entró, se fue. Unos días después fue a verme un amigo mutuo, el pintor Roberto Donís, quien llevaba un grupo de obras en papel.

“Me dijo: ‘Armando, tengo este amigo que acaba de regresar de Europa y hace esto’. Me deslumbraron las piezas; sin embargo, eran muy caras para mí. Valían 40 dólares. No pude resistir y compré una. Días más tarde regresó: ‘Armando, me dice mi amigo que te hace retratos y le das libros de arte’. Negociamos. Me citó en un viejo edificio detrás del desaparecido cine Latino. Si mal no recuerdo era un cuarto de servicio. El de los huaraches era el artista. Mi mayor sorpresa era que pintaba en el piso.

“Sucedió algo que me marcó para siempre porque estaba yo allí para comprar lo que produjera. Me hizo tres retratos, pero uno no le gustó y lo rompió. Su ética me marcó.

Nos hicimos muy amigos porque, además de su increíble talento, nunca había visto un artista con esa capacidad creativa y de renovación. Siempre estuvo en la búsqueda.

Entre los innumerables proyectos que realizaron juntos, Colina destaca las ilustraciones que Toledo hizo para El libro de los seres imaginarios, de Jorge Luis Borges, publicado originalmente como Manual de zoología fantástica (1957) por el Fondo de Cultura Económica, con motivo del medio siglo de la editorial.

Resultó que el artista había hecho más imágenes de las que se incluyeron en el libro conmemorativo, mismas que fueron adquiridas por Arvil y promovidas en el mundo como colección. Se exhibieron en 52 sitios, entre ellos Tokio, Atenas, Praga, Roma, Berlín, Nueva York y Buenos Aires.

La galería jugó un papel fundamental en que Toledo aceptara realizar una exposición retrospectiva de su obra en la galería Whitechapel, en Londres, que luego fue al Museo Reina Sofía, en Madrid. Para calentar la plaza , Arvil mostró Zoología fantástica en Casa de las Américas, en La Habana, Cuba.

Después de Oaxaca, la exposición Francisco Toledo: Placas metálicas y obra gráfica que él creó con ellas se alojará en el Museo del Estanquillo en 2025, en fecha por decidir.