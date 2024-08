Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2024, p. 28

El gobierno capitalino informó que 25 empresas tienen un adeudo por 31 millones de pesos en derechos de agua, aunque no reveló su identidad.

Al aclarar que entre los deudores no hay refresqueras ni cerveceras, Martí Batres, titular del Ejecutivo local, se limitó a decir que se trata de compañías del sector industrial, comercios y servicios, al tiempo que advirtió que si no pagan se procederá a suspenderles el servicio.

Detalló que el débito de cada corporativo, asentados en 11 alcaldías, va de 400 mil a 6 millones de pesos, recursos con los que se podrían rehabilitar 20 pozos, por lo que no descartó que, de ser necesario, den a conocer sus nombres.

Subrayó que son usuarios no domésticos, grandes consumidores, entre los que hay hoteles, restaurantes y otras empresas de servicios que funcionan de manera regular, por lo que no hay ninguna justificación para que no estén al corriente en sus pagos.

Precisó que en un inicio se detectaron 26 empresas en esa situación, por lo que el pasado 5 de agosto el Sistema de Aguas entregó cartas de invitación y apercibimiento para que se pusieran al corriente, pero hasta la fecha sólo uno de esos usuarios finiquitó su deuda.