El titular de la Sedatu expuso que el jardín botánico regional contará con plantas nativas y/o endémicas que evocan los ecosistemas de nuestro territorio y se situará principalmente a lo largo de la rampa pública de los siete pisos. En la terraza se ubicarán plantas del desierto; en el piso siete, matorral xerófilo; en el nivel seis, orquideario; en el cinco, bosque mesófilo de montaña; en el cuatro, selva alta; en el tres, selva baja; en el dos, bosque tropical; y en el uno, bosque tropical seco.

Recordó que la idea del archivo data de 2021, “a mediados de ese año el presidente Andrés Manuel López Obrador me hizo una solicitud para reubicar el AGA. Nos comprometimos a llevar el proyecto a Oaxaca y cuando faltaban 15 días para dar el fallo de quién lo edificaría, el Presidente me llamó para preguntarme: ‘¿Ya está arrancando la obra?’ Le respondí que no. Qué bueno, me dijo, no lo hagas allá, se va a hacer en la Ciudad de México”.

Precisó que en mayo 2022 nos dieron la donación del predio, entre junio y septiembre se inició la demolición del inmueble que era propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, tras ello, en sólo en 12 meses se construyó gran parte de la nueva sede.

El funcionario federal abundó que las instalaciones tendrán una cisterna de agua pluvial –que utilizarán en el riego y los sanitarios–, plantas de tratamiento de aguas residuales y caja de conexión de agua para que el excedente se integre a la red de agua de la capital.

Al abordar el tema de la inauguración, Meyer Falcón mencionó que en aproximadamente cinco meses ocurrirá, pues se trabaja las 24 horas del día. Al concluir la visita dio a conocer que el Gobierno de la Ciudad de México administrará el AGA.