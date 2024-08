Aseguran que en el rediseño aplicado hasta ahora, no sólo atenta contra la adecuada formación de los estudiantes, también de las escasas posibilidades de trabajo de los egresados de filosofía, lo que implicará a la larga la extinción de dicha carrera , pues ya no se requerirá está formación para impartir el campo de las humanidades.

En la misiva, suscrita por el profesor Gabriel Vargas Lozano, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y fundador del observatorio, subrayan que las disciplinas filosóficas no deben ser sometidas a la transversalidad , no sólo porque los estudiantes no tienen conocimiento de lo que son dichas materias, por lo que no podrían realizar correctamente la transdiciplina propuesta, también porque los cursos deben mantener una evolución a lo largo del tiempo, con el fin de que el alumno pueda distinguir etapa y profundizar gradualmente en este conocimiento.